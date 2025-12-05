5 de diciembre de 2025

Trágico inicio del fin de semana largo en ruta 3: dos fallecidos en siniestros viales

Dos siniestros viales se produjeron este viernes en la Ruta Nacional Nro. 3 a horas del comienzo del último fin de semana largo del año, uno en Las Flores y otro en Cañuelas con un saldo trágico de vidas perdidas y heridos. En Las Flores, un choque por alcance entre dos camiones en el kilómetro 183 dejó en las primera horas de la tarde un saldo de un conductor fallecido y dos personas ilesas. El tránsito se vio interrumpido durante aproximadamente cuatro horas mientras se realizaban las pericias correspondientes. En tanto que en el kilómetro 80 (Cañuelas-Monte) colisionaron un Volkswagen Gol Trend perteneciente al Ministerio de Seguridad y una camioneta Jeep. Una de las personas involucradas en el accidente declaró que en un auto circulaba tres personas que se dirigían hacia la localidad de Las Flores (iban a participar de un acto en el salón rojo municipal) y a la altura de Cañuelas se les reventó un neumático, lo que hizo perder el control total del vehículo y luego impactar con la camioneta que circulaba en el mismo sentido. Las personas que circulaban en el Gol Trend, eran miembros del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, del área “Formación y Capacitación”. Las autoridades están investigando las causas de ambos accidentes.

Datos complementarios: Cañuelas al día (Cañuelas)

