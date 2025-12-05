5 de diciembre de 2025

Crücce-Arias: se realizó la ceremonia de pesaje

1 minuto de lectura
2 minutos atrás Fm Alpha

Se llevó a cabo en la tarde de este viernes la ceremonia de pesaje y conferencia de prensa previo al Festival de Box que tendrá lugar mañana sábado en la sede del club Juventud Unida. Habrá 14 peleas amateurs donde participarán al menos una decena de pugilistas florenses y 4 peleas profesionales. El combate de fondo estará protagonizado por Karim Crücce ante el mendocino Jorge «Junior» Arias en categoría pesados. Al subir a la balanza, con la fiscalización de la Federación Argentina de Box, Karim acusó un peso de 98,500kgs. mientras que su rival marcó 101,300kgs. «La de mañana es una pelea importante y un gran desafío en mi carrera», sentenció Crücce a FM Alpha. (Ampliaremos).

