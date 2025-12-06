Palomeque – Saldaña estuvieron en el estudio por la Fiesta del Cordero Deshuesado

Hablamos con los dirigentes del CEPT N° 37 María Saldaña Pta. Y Claudio Palomeque vocal, estuvieron en el estudio de la radio para conversar sobre la 11° edición. El evento donde comulgan mas de un millar de comensales, se dará mañana domingo en el clásico espacio de la estación Rosas acondicionada para el gran evento.

“Con todas las expectativas y esperando que nos acompañe el tiempo. Gracias a FM Alpha por estar colaborando desde el día 1 transmitiendo como todos los años. Estos días hemos trabajado un montón, habíamos elegido otro lugar muy lindo con otra sombra y no se alcanzó por razones del clima más que nada, el piso no está en condiciones, es el lugar de Izquierdo. Se trabajó un montón para recuperarlo, queda atrás de la planta de agua. No quisimos arriesgar y tomamos la decisión, entraban 1.200 personas cómodas, lo habíamos medido. Quedará para el año que viene. Por eso volvimos al andén, vías del ferrocarril como ya todos saben…” Decía Palomeque.

Por su lado Saldaña, agregaba: “Acá tenemos el acompañamiento de Claudio, él sabe todo el movimiento, los contactos, es un gran referente. En cuanto al CEPT se sigue la línea de siempre, el Consejo acompañando a la Escuela, hace poco se compró un aire acondicionado grande para que todos estén bien, lo que ellos necesitan y el Consejo puede estamos. Integrantes somos unos cuantos, cerca de 20. Estamos bien. Para una fiesta de esta dimensión todos acompañan al igual que vecinos, familias y la municipalidad. Es una fiesta que se ha hecho grande…” comentaba.

Sobre la mano de obra que acarrea el evento, dijo Palomeque: “La leña se llevó la semana pasada y hay que agradecer a la gente de El Toro que siempre nos dieron la leña. Nos ayudaron a ingresar a lugares casi imposibles de llegar. Los chicos ya están trasladando todo al lugar de origen, son casi 100 metros pero hay que traer todo. Es imposible realizar la fiesta sin cada alumno, docente, familia y amigos. Asadores, mozos, cortadores, etc. Casi 150 personas en acción…Son 100 metros de media sombra por 8 metros de ancho, ya está la media sombra armada La gente del municipio trasladó el escenario, también los chicos de la Cooperativa con la bajada de luz, la verdad que agradecer a todos porque trabajaron hasta fuera de horario, no hay palabras de agradecimientos para cada uno de ellos. Sólo nos queda la parte del armado, tablones, sillas. El año pasado decidimos alquilar 500 sillas más las que tenemos nosotros y las del club. Tenemos 340 que hemos comprado de a poco. Invertimos mucho en lo que es hierro para los asadores, hicimos 123 que son nuestros. También están fabricando la tapa para agarrar y desprender, también se hizo inversión lo que es tablones con caballetes que también son nuestros. También el club Juventud Rosense nos brinda siempre su apoyo. La idea sería invertir en distintas cosas para la sala de elaboración como un horno pizzero, se recuperó una cocina a gas para que se pueda trabajar y producir…También por el recibimiento del minibús, el próximo paso es hacer un garaje para guardarlo, hay un establecimiento vecino que nos cedió un lugar. Gracias a mucha gente seguimos creciendo…En el escenario habrá artistas como Los del Pueblo, Los Magníficos del Chamamé, Luna Negra, vasco Arrazubieta con el tango, Francisco Cabral, un DJ Campero, El Entrevero, Sentimiento por lo Nuestro y Ballet Municipal. Todos preparados para abrir escenario a las 10 de la mañana…” Remarcaban los invitados

