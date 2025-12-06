MAPA Espacio de Arte presenta «Una noche llena de señales» de Ignacio Vilela San Román

Este sábado 6 de diciembre a las 20hs. en MAPA (Avda. Rivadavia 489) quedará inaugurada la primera muestra individual del talentoso artista florense. Dicha exposición es una instalación pictórica que ensambla pinturas, textos ajenos y personales, imágenes editadas, dibujos y objetos. «Una noche llena de señales» podrá visitarse posteriormente de miércoles a sábados de 19 a 21hs. Para coordinar otros días y horarios con cita previa comunicarse al 02244-42-5125. La entrada es libre y gratuita.

