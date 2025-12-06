6 de diciembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

MAPA Espacio de Arte presenta «Una noche llena de señales» de Ignacio Vilela San Román

1 minuto de lectura
1 hora atrás Fm Alpha

Este sábado 6 de diciembre a las 20hs. en MAPA (Avda. Rivadavia 489) quedará inaugurada la primera muestra individual del talentoso artista florense. Dicha exposición es una instalación pictórica que ensambla pinturas, textos ajenos y personales, imágenes editadas, dibujos y objetos. «Una noche llena de señales» podrá visitarse posteriormente de miércoles a sábados de 19 a 21hs. Para coordinar otros días y horarios con cita previa comunicarse al 02244-42-5125. La entrada es libre y gratuita.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: asumieron los nuevos ediles. El Prof. Fernando Muñiz es el nuevo presidente.

7 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

«Del Borde Teatro» estrena este sábado «Retrato de un robo que salió bastante mal»

43 minutos atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Palomeque – Saldaña estuvieron en el estudio por la Fiesta del Cordero Deshuesado

2 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: asumieron los nuevos ediles. El Prof. Fernando Muñiz es el nuevo presidente.

7 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

«Del Borde Teatro» estrena este sábado «Retrato de un robo que salió bastante mal»

43 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Restringen la circulación en rutas y autopistas de Buenos Aires por el fin de semana largo

54 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Las Leoncitas empataron 1-1 ante Bélgica y siguen punteras en el Mundial Junior

1 hora atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.