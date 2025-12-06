6 de diciembre de 2025

Las Leoncitas empataron 1-1 ante Bélgica y siguen punteras en el Mundial Junior

1 hora atrás Fm Alpha

En un partido vibrante, intenso y cargado de adrenalina hasta el último minuto, Las Leoncitas, con la florense «Vitu» Falasco en la alineación, igualaron 1-1 ante Bélgica por la segunda fecha del Mundial Junior de Hockey Chile 2025. El seleccionado dirigido por Juan Martín López mostró carácter y solidez táctica frente a uno de los rivales más fuertes del certamen. El gol argentino llegó a través de Catalina Stamati, una de las figuras del encuentro, que capitalizó una de las situaciones más claras del equipo nacional. Con este empate, Argentina suma un punto clave y se mantiene puntera del Grupo B por diferencia de gol, un factor que será decisivo en la última jornada. A las 20:15hs. de este sábado Las Leoncitas enfrentarán a Gales en el último partido de la primera fase.

