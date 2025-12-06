6 de diciembre de 2025

Restringen la circulación en rutas y autopistas de Buenos Aires por el fin de semana largo

54 minutos atrás Fm Alpha

Con motivo del feriado del Día de la Inmaculada Concepción, la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires anunció una medida preventiva que afectará a quienes transiten por rutas hacia la Costa Atlántica. La restricción busca mejorar el flujo vehicular y reducir riesgos en los principales accesos durante el recambio turístico del fin de semana largo. La medida fue confirmada por el organismo dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, y alcanza a camiones de más de 7 toneladas de porte bruto. Estará vigente en días y horarios específicos sobre las siguientes rutas:

  • Autopista Buenos Aires–La Plata
  • Ruta Provincial N° 2 (Autovía 2)
  • Ruta Provincial N° 11
  • Ruta Provincial N° 36
  • Ruta Provincial N° 56
  • Ruta Provincial N° 63
  • Ruta Provincial N° 74

Horarios de la restricción de tránsito pesado:

  • Viernes 5 de diciembre: de 18:00 a 23:59 (sentido a Costa Atlántica)
  • Sábado 6 de diciembre: de 6:00 a 14:00 (sentido a Costa Atlántica)
  • Lunes 8 de diciembre: de 14:00 a 23:59 (sentido a CABA)

La restricción no afecta a vehículos de carga menores a siete toneladas ni a transportes esenciales, como los de leche, animales vivos, medicamentos, residuos, emergencias o prensa.

