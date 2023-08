Conflicto Jardín 906: Comunicado del grupo de padres

28 de Agosto de 2023

COMUNICADO

A los miembros de la ciudad que se preocupan por nuestros hijos y por las infancias todas, a los que se preocupan por la educación, derecho esencial del cual nuestros hijos se encuentran privados desde el día jueves pasado. Es nuestra intención traer un poco de claridad en torno al asunto que es de público y notorio.

JAMAS fue nuestra voluntad culpabilizar a ningún niño, todos son niños y todos están siendo en este momento sujetos que requieren protección ante sucesos de desprotección en la unidad académica a la que concurrían. Agregar, además, que por la integridad de TODOS los niños de la sección nos ha tocado velar a nosotros ante el abandono y la vista gorda de quienes les competía. Formulada esta aclaración, dejamos en claro que no es nuestra intención politizar lo que les hicieron a nuestros hijos por lo que REPUDIAMOS toda bandera política que utiliza el presente conflicto como estrategia mediática, los docentes no son nuestros enemigos, son a quienes les confiamos lo más preciado ; por eso es que el pedido de respuestas ante la ineficiencia del deber de cuidado encomendado debe ser claro y fundado.

ANTECEDENTES:

Desde salita de tres, nuestros hijos han estado expuestos a situaciones entre pares de violencia y hostigamiento. Muchos fuimos los padres que planteamos esta situación, obran MUCHAS actas al respecto, fueron muchos los reclamos a distintos miembros del establecimiento los que se hicieron para que cuiden y preserven a nuestros hijos e hijas. Las respuestas siempre fueron las mismas; se está trabajando en el tema, mas no podemos hacer, son cosas de chicos. La constante referencia a minimizar nuestros reclamos puntualizados en un solo compañerito, que afectaba a todos los demás.

Jamás culpabilizamos al niño, aunque el vocabulario utilizado no fuera el adecuado, todos entendemos y queremos transmitirles que el niño que agredía y acosaba a los otros niños es otra víctima de esta institución que lo DESAMPARO a la que hoy le pedimos respuestas ¿Por qué? Porque si hubieran actuado ante la primera, segunda, tercera advertencia, el primer o el segundo o al menos el tercer año de reclamos hoy no nos encontraríamos en esta posición, pidiendo respuestas y explicaciones sobre porque no activaron los protocolos que establece la GUIA DE ORIENTACION PARA LA INTERVENCION EN SITUACIONES CONFLICTIVAS Y DE VULNERACION DE DERECHOS EN EL ESCENARIO ESCOLAR (Comunicación Conjunta 1/2023 DGCE Gobierno de la Provincia de Buenos Aires). Intervenir es desnaturalizar, es escucha y cuestionamiento, es re- establecimiento de normas de manera situada, es una acción, que no omita la inquietud, que no calle el reclamo, que no cajonee actas, es un hacer con sentido para superar la situación inicial. ESTA INTERVENCIÓN, nunca llego.

Hemos recibido malas contestaciones, ninguneos, desacreditaciones por parte del personal de la institución como forma de desaliento al reclamo cada vez que fuimos de manera individual a plantear la problemática que para intentar ser gráficos ha constado de: lesiones en ojos, en boca, mordidas, golpes, empujones, episodios de angustia, niñas que han vuelto a hacerse pis encima, reticencia a ingresar al establecimiento, etc. Hasta llegar al punto el día miércoles pasado (23/08/2023) en el que una madre ante indicios alarmantes en relación a los conflictos que se suscitaban en el jardín (siempre remarquemos que los eran en función del mismo niño) lleva a su hijo a una guardia de nuestro nosocomio local en donde lo revisan y constatan lesiones en sus genitalidades. Hecho este que ocurrió en unas casitas que se encuentran en el patio del jardín y en donde en su interior las docentes pierden todo tipo de visibilidad. El suceso fue visto y narrado por otro niño de tres años.

Abierta esa puerta, cada uno de los padres y madres de este salón comenzamos a indagar en las conductas de nuestros hijos, algunos de ellos recién comienzan a contar; pasamos de hechos de violencia a encontrarnos con un panorama de sexualización en el que el pequeño toco los genitales de muchos de nuestros hijos (con su mano dentro de los pantalones), que en oportunidades han podido manifestárselo a las docentes , quienes según el relato de los chicos han retado y/o mandado a dirección al amiguito.

Ahora que intentan explicarnos que a esta edad los chicos se descubren, ahora que nuestros hijos empiezan -frente a la posibilidad de hablar- al ir descubriendo que sus amigos cuentan, que pueden decirnos a los padres, que rompen con esa nefasta idea que les han inculcado de que debían arreglarlo en el jardín , PORQUE NO PUEDEN , PORQUE SON NIÑOS, y porque se supone que todo el cuerpo docente, auxiliares, asistente social, estaban ahí para cuidarlos y protegerlos, no para admirar como se toqueteaban y lastimaban. USTEDES NO PUDIERON ahora lo haremos nosotros, a pesar de que por ello nos tilden de violentos.

DE LAS RESPONSABILIDADES:

Sabemos que el hilo se corta siempre por lo más fino, y que las responsabilidades respecto a lo hecho y a todo lo que no se ha hecho son múltiples. Como padres y madres, encomendamos la integridad y el desarrollo de nuestros peques a la maestra de aula y a la directora del salón (también a las miembros del gabinete que hasta el momento han brillado por su ausencia), pero ni el Director Académico quien aún no ha aparecido ni la Inspectora Jefa Distrital se encuentran eximidos de la misma. Esta última nos manifestó penosamente una repetida cantidad de veces que “Están trabajando en el asunto” y que “DESCONOCIA TOTALMENTE LO QUE LOS PADRES VENIAMOS DENUNCIANDO HACE AÑOS”. Lo mismo manifestó la Inspectora de Psicología. Exigimos responsabilidades, esto no es una casa de brujas como quieren hacerlo ver, no somos quienes para realizar las investigaciones respecto de donde se cortó el reclamo por las situaciones que veníamos denunciando en la institución, si las docentes, si la directora realizó los pedidos, si exigieron los recursos y las intervenciones y estas les fueron negadas, queremos saberlo, pero hasta el momento solo tenemos silencio y todas las actas en el cajón del jardín.

El gremio docente cuenta con métodos de organización para los reclamos salariales muy efectivos, nos hubiera gustado que los utilicen para exigir las condiciones necesarias para cumplir adecuadamente sus labores. Entonces ahora que exigimos que se hagan responsables de lo que no hicieron, por favor, tengan la dignidad de no tildarnos de violentos y pensar que por su falta de diligencia expusieron a TODOS los niños.

JUEVES Y VIERNES:

El día jueves a las 14:30hs, un grupo de padres y madres nos hacemos presentes en el jardín al que concurren nuestros hijos a hablar con las autoridades del mismo. Nos encontramos con un vallado policial que nos prohíbe la entrada al mismo. Era nuestro primer contacto en el que solicitábamos explicaciones, ¿Por qué nos espera la policía y nos prohíbe la entrada? Raro… tras varias “negociaciones” en las que los efectivos policiales hacen las veces de intermediarios manifestamos nuestra predisposición a que retiren los niños del establecimiento si lo consideraban, aunque sugerimos opciones de hablar en el patio o que la directora salga a darnos algún tipo de explicación a la puerta de la institución, las cuales no fueron recepcionadas. Entre policía de Comisaria de la Mujer, Comisaria Local (25 efectivos aproximadamente entre civil y uniformados) nos permiten ingresar al zoom en donde nos esperaba personal de jefatura y la Directora del jardín SI NINGUN TIPO DE EXPLICACION NI RESPUESTA, minimizando los hechos al referirse que no consideraba que la cosa hubiera empeorado de un tiempo a la fecha (a los videos que circulan nos remitimos). Nos retiramos del jardín con el compromiso de separar del cargo a la docente y a la directora mientras se llevaba adelante la investigación, nos aseguran que el jardín se encuentra intervenido desde ese día y nos convocan a las 15hs del otro día para darnos respuestas en cuanto a la reinserción de nuestros hijos al establecimiento.

En función del compromiso asumido por la Inspectora Jefa Distrital, las clases fueron suspendidas el día viernes y a las 15hs nos hicimos presentes a escuchar las soluciones que iban a darnos. El día a la hora señalada el jardín se encontraba cerrado y no había nadie que nos recibiera. Marchamos a jefatura y habían pegado un cartelito que decía que estaban trabajando en el asunto. Es decir, no pretendían atendernos. Adentro, la mama del ultimo niño perjudicado por la desidia institucional se enfrentó a cuestionamientos y explicaciones respecto a cuándo se configura un abuso, desacreditando el suceso por su forma de referirse a él.

Una vez en el interior de Jefatura el pedido de respuestas es univoco, y el sentimiento de impunidad también, ¿Cómo pueden ser tan poco humanos como para no cumplir con su palabra? Dijeron a las tres nos encontramos en el jardín y no estaban, y no avisaron, ¿y frente a ello nos tildan de violentos? DEJEN DE MENTIR, si no tienen nada que decir llámense al silencio, porque en esta guerra que pretenden instaurar están mezquinando información, porque no cuentan que nos pidieron nuevamente el dia viernes que el lunes mandáramos a los chicos al jardín con el mismo personal (ese que el jueves nos dijeron que no iban a estar), que trataron de mentirosa a una mama que comparte el sentimiento de todas EL DE DESPROTECCION, EL DE NEGLIGENCIA.

El resultado de ese encuentro fue la remoción del cargo (nuevamente) de docente y directora, y el compromiso de convocar a una mesa técnica de trabajo. El lunes las clases continúan suspendidas y nosotros continuamos intentando explicarles a nuestros hijos que es lo que está pasando.

ENTONCES, FRENTE A TODOS ESTOS HECHOS DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL, EXIGIMOS:

Que se garantice la inserción sin que el cuerpo lo pongan los chicos. Acompañamiento para quien lo necesite, que la falta de recursos familiar no pueda ser una excusa. Inmediata derivación e intervención de órganos estatales especializados antes posibles conflictivos familiares advertidas en las instituciones (art. 248 CP Incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos). Convocatoria a la mesa técnica para determinar planes de trabajo y medidas de seguridad para la vuelta al jardín de los pequeños. Conformación YA del equipo de orientación EOE. Profesionales a disposición por intermedio de quien corresponda para garantizar la escucha a nuestros hijos teniendo en cuenta que algunos de ellos aún no han podido armar su relato.

Madres y Padres de 3era Sección B

jardín de Infantes N°906

No estamos solos, estamos organizados.

#CONLOSCHICOSNO

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram