Consejo Escolar: asumieron las nuevas autoridades. El Prof. Esteban Loviso es el nuevo presidente

En la mañana de este jueves se llevó a cabo la ceremonia de asunción y juramento de los nuevos consejeros escolares electos el pasado 7 de septiembre para el período 2025-2027. Dicho acto tuvo lugar en el veredón ubicado sobre calle Harosteguy, actual sede del edificio del Consejo Escolar. La ceremonia contó con la presencia del intendente Alberto Gelené y el flamante presidente del HCD, Prof. Fernando Muñiz. Luego del reconocimiento a las autoridades salientes se conoció cómo se conformará el nuevo Consejo. Junto a Loviso estarán Federico Dirazar (Vicepresidente), Alba Molina (Tesorero) y Federico Dirazar (Secretario) en los principales cargos. También juraron María Rivero y Luis Redondo.

