BM – miércoles 10 de diciembre

ORNAMENTACIÓN NAVIDEÑA REALIZADA POR EL HOGAR AGRÍCOLA EN EL FRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL Como cada año, alumnos y talleristas del Hogar Agrícola, dependencia que pertenece a la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Las Flores, vistieron el frente del Palacio Municipal con un destacado trabajo de ornamentación alusivo a las Fiestas de Fin de Año. Durante este tiempo de reencuentro y celebraciones, la comunidad y también los visitantes pueden disfrutar del Arbolito de Navidad y el Pesebre elaborado íntegramente con las distintas técnicas que se trabajan durante todo el año en los talleres que se brindan en el Hogar Agrícola por distintos profesores. Además, vale remarcar que gran parte de los elementos usados para la confección de las figuras, son materiales que se reciclan o se reutilizan, generando asi también un mensaje de compromiso y sustentabilidad.

SE CELEBRÓ EL 11° ANIVERSARIO Y CIERRE DE AÑO DEL JARDÍN MATERNAL COMUNITARIO El Jardín Maternal Comunitario “Eva Perón” cumplió su 11° aniversario y la celebración se realizó junto a la conmemoración por el Cierre de Año. La institución se vistió de fiesta para conmemorar lo realizado en este 2025 y todo lo desarrollado en estos años llenos de acciones, encuentros y actividades. El acto, que contó con la presencia de Silvina Castro, directora de Promoción Comunitaria dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano; el director de Acción Social, Martin D’ambrosio y demás autoridades, tuvo como protagonistas a los niños y niñas, a los docentes y a todo el personal. En marco del festejo, se escucharon distintos mensajes y palabras alusivas a la fecha y se compartió un hermoso número que enterneció a todo el público presente. Luego junto a las familias y los niños, se cantó el tradicional Feliz Cumpleaños.

EXPERIENCIA Y NUEVOS CONOCIMIENTOS: CUIDADO ANIMAL PARTICIPÓ DE UNA IMPORTANTE JORNADA DE CASTRACION MASIVA EN GRAL. RODRIGUEZ Días pasados, parte del equipo del área de Cuidado Animal fue invitado a la localidad de General Rodríguez para participar de una jornada de castración masiva, en la cual se intervinieron alrededor de 230 animales, entre felinos y caninos. Fue una experiencia enriquecedora que estuvo acompañada también por el equipo de Planeta Vivo, a través del cual los integrantes del área pudieron conocer al proteccionista Fernando Pieroni. Con él tuvieron la posibilidad de intercambiar ideas y recibir asesoramiento valioso para aplicar en nuestra ciudad, consolidando además un contacto directo para futuros proyectos. Desde Cuidado Animal se agradece a Zoonosis de General Rodríguez, y a todo su equipo de profesionales y trabajadores de la salud pública, por la invitación y por el día compartido. Sin duda, se trató de una experiencia nueva y muy positiva para el mencionado equipo.

BOX: MAURO CARDARELLI CAMPEÓN ARGENTINO La Secretaría de Deportes y Cultura felicita a Mauro Cardarelli por consagrarse Campeón Argentino de Boxeo, en el marco del festival realizado el domingo 7 de diciembre en la ciudad de Azul. El pupilo del promotor Walter Javier Crucce, que durante el año venía dejando una buena imagen, venció por puntos en la final a un púgil de Mendoza y de esta manera se adjudicó el cinturón de la categoría Cadetes (15 y 16 años).

VÓLEY: TORNEO COMERCIAL EN BARRIO TRAUT El fin de semana, con el acompañamiento de la Secretaría de Deportes y Cultura y la organización de Leo Vitelli, se disputó el Torneo Comercial de Vóley en las instalaciones de la Asociación Juvenil Barrio Traut. Una vez más, como en ediciones anteriores, se contó con una activa participación y predisposición de los protagonistas que brindaron un espectáculo de muy buena calidad. El director de Deportes Recreación y Juventud, Favio Folini, presenció este interesante evento, donde se registraron los siguientes resultados: en la división Masculina, el certamen se lo adjudicó Waves, siendo escoltado por Coca Junior, Las Flores Vóley, Minimercado Tito y Los Spiderman. Por otro lado, en la rama femenina el campeón fue Amapola, segundo se ubicó Sunny, 3°) Las Flores Vóley y 4°) Babcia.

NADADORES DEL EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES EN EL NACIONAL DE SAN JUAN El equipo de Natación de la Municipalidad de Las Flores se encuentra en San Juan, donde el viernes 12 de diciembre intervendrá en el Campeonato Nacional. En esta oportunidad competirán: Tomás Bidegain (Infantil 2; 50 m. libres), Candelaria Lemma González (Menor; 100 y 200 m. pecho), Guadalupe Valerio (Menor 2; 50 m. libres, 100 y 200 pecho), Benjamín Lemma González (Menor 2; 50, 100, 200 y 400 m. libres) y Macarena Espinosa (Menor 1; 100 y 200 m. libres, y 100 y 200 m. espalda). Cabe destacar que los florenses, a cargo de los profesores Evangelina Iriarte y Jonathan Grecco, accedieron a importante certamen por establecer los tiempos básicos que requiere la CADDA (Confederación Argentina de Deportes Acuáticos). Cabe consignar que, en la salida al viaje, el equipo recibió el saludo del intendente Alberto Gelené y el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein.

DONATTO OSTERRIETH Y GASTÓN BILLERES DUEÑOS DE LA TEMPORADA 2025 DEL KARTING DEL CENTRO La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita Donatto Osterrieth y Gastón Billeres por consagrarse Campeones del Karting del Centro, categoría N° 1 del país en pista de tierra, competencia que finalizó el pasado fin de semana en Bragado. Donatto llegó segundo a la última competencia, a 50 unidades del líder del certamen. Aunque en la previa se le presentaba muy difícil el panorama, el piloto de 12 años clasificó segundo en la serie, en la final largó cuarto y a partir del tercer giro tomó la punta de la carrera hasta cumplir las 10 vueltas y así logró quedarse con el título de la división Escuela. El flamante campeón fue recibido en el veredón del Palacio Municipal por el intendente Alberto Gelené y demás autoridades municipales. Por otro lado, también fue magnífica la presentación de Gastón Billeres al obtener el Tetracampeonato de la división 250 cc. Master y el Subcampeonato de KMX 125 cc. Senior. De esta manera, el experimentado piloto de nuestra ciudad de grandes batallas, continúa vigente en el deporte tuerca con numerosos títulos conquistados, alcanzando de esta manera la decimosexta corona. Cabe destacar que el “Indio” gritó campeón una carrera antes de la finalización del torneo, aventajando por alrededor de 100 puntos a su inmediato perseguidor. Sin lugar a dudas, un registro implacable.

PROMULGACIÓN DE ORDENANZA El Departamento Ejecutivo Municipal promulgó la siguiente Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante:

– Ordenanza N° 3676/2025 mediante la cual se determina: Establecer un espacio de coordinación, articulación y planificación intersectorial que reúne a los actores del sistema de salud, instituciones del territorio para abordar la salud mental con enfoque comunitario y de derechos que afectan a la población florense.

Esta mesa tendrá como objetivo principal articular acciones, estrategias y políticas públicas que garanticen un abordaje integral, comunitario y respetuoso de los derechos de las personas en el cuidado de su salud mental, con participación activa de los diversos sectores que intervienen en el territorio.

La “Mesa de prevención en salud mental” reglamentará su dinámica, estructura y funcionamiento interno; estableciéndose un protocolo de funcionamiento.

Amplíese el presupuesto 2026 destinado a la Secretaría de Salud para ser aplicado a políticas en atención y prevención en salud mental.

Además, esta Ordenanza, en su artículo 6° establece la Derogación de la Ordenanza Nº 3606/2024.

