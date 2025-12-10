10 de diciembre de 2025

¡Siempre en nuestro recuerdo!: un año sin Oscar Triano

Hoy 10 de diciembre se cumple un año de la partida de nuestro querido compañero quien desde 2019 condujo con gran éxito «Tropicalísimo», uno de los programas de mayor éxito en la 91.5. Oscar tenía la sencillez de los grandes y supo ganarse el aprecio de todos nosotros. Fue un verdadero artífice de la música tropical con «Los Fabulosos Tropicales», emblemático conjunto musical que hizo bailar  y trascender a Las Flores con su particular versión del tema «La Mamadera». Durante su estadía en FM Alpha, logró con su espacio radial una gran audiencia que también acaparó múltiples oyentes de la zona (Oscar también estuvo con este programa en FM Impacto en Cacharí antes de llegar a la 91.5). En 2023 había comenzado también con mucho éxito un programa de folklore los días domingos. A mediados del año pasado decidió hacer un paréntesis radial debido a su salud y, entre lágrimas, se despidió de su programa. Lamentablemente, el destino quiso que su vida se apagara luego de una larga lucha. Este miércoles su esposa Marcela visitó la radio y visiblemente emocionada, lo recordó con mucho cariño. «Sé que Oscar fue feliz haciendo radio en FM Alpha. Quiero agradecer a todos por el respeto, el cariño y por seguir recordándolo». A las 20hs. se llevará a cabo una misa por su eterno descanso en la Capilla San Cayetano (Santamarina entre Bdo. de Irigoyen y Dorrego).

