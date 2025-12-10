Polito sobre los Encuentros de Coros: “Me molesta cuando piensan que se les paga por venir y no es así”

En el día de la fecha conversamos en “El Periodístico” con el profesor Miguel Polito. Luego de un final de año con la presentación de distintos encuentros corales, siempre es momento de analizar la experiencia que deja casa evento, remarcando que el próximo domingo 14, los coreutas locales cerraran el año en el Salón Rojo municipal.

“Diciembre siempre es momento de balances, aunque aún nos falta un evento, tuvimos un año muy lindo con gente que se sumó, hoy somos 38 en total. También tuvimos algunos coreutas que regresaron. Es algo muy lindo, es un trabajo mezclado con -hobbie- y cuando uno hace lo que le gusta, es un trabajo que no siente su peso…hicimos tres encuentros corales. Ahora el viernes nos vamos a presentar en el marco del aniversario de Miradas en Relieve y el domingo 14 el cierre del año en el Salón Rojo municipal”.

Cuando se le consultó si estaba conforme con todo lo que deja el encuentro de coros, y si hay que ir por más, acotó: “No sé si ir por más, sería poner otras fechas al encuentro, pero creo que estamos bien con estos tres encuentros (septiembre, octubre y noviembre). También ir retocando el tema del repertorio…” Por otro lado, acotaba: “A veces me molesta cuando piensan que se les paga por venir y no es así. Ellos vienen y pagan sus costos, su estadía, etc. El municipio lo único que paga es en los Talleres cuando viene un profesor de reconocimiento internacional. El servicio de comida se terceriza cuando estamos en los parajes, ya sea almuerzo o comida. Eso también se les cubre. Los afiches, flyers nos ayudan con grupos musicales también”.

Sobre la cantidad y fomento de los encuentros de coros en distintas ciudades, dijo: “Encuentros Corales hay muchos, en la provincia está el de Mar del Plata que es muy bueno, es uno al año. Nosotros ya casi estamos con la fecha del año que viene, coordinando con la iglesia, con el municipio, con hotelería, etc. En febrero largamos la fecha y no se cambia. El caso es que si llueven los tres días y no se puede salir el encuentro igual está. Cuando pensamos en la laguna o paraje también es para disfrutar de la naturaleza. De hecho, conversamos con Mauricio “Dibu” Saavedra para ver si antes del encuentro en la laguna nos puede dar una charla de la fauna que tenemos en los parajes”. Sobre que escenario les gusta mas a los coreutas, dijo: “La iglesia, coralmente el día viernes elegimos para las obras más trabajadas. Los sábados los hacemos en el Centro de Jubilados, es otro clima, más popular, más folklore, etc. El viernes a la noche cenamos en El Terreno y también se hace algo popular”. Por la incorporación de instrumentos, dijo: “Instrumentos tenemos, contratamos un pianista que viene de Tandil. Durante muchos años nos acompañaron con bombo, charango, etc. Con respecto al repertorio la gente tiene un preconcepto que es aburrido, nosotros hacemos temas de rock nacional, música popular. Desde hace unas ediciones hacemos cantar al público. También invitamos a Fabián (Di Siervi) con la parte folklórica…Hacemos también canciones con pista…”

Por el lado del fomento y la participación de nuevas voces, dijo: “El coro fue creciendo, lo que hacemos es promoción de varones porque siempre hay el doble de mujeres. Pero hoy estamos bien, a mí me gusta mucho como suena”.

Audio completo de la entrevista a Miguel Polito

