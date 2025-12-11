En Bariloche: La Florense Emiliana Bolontrade obtuvo el pasaporte al Ultra Trail de Mont Blanc europeo

La abogada florense radicada en Villa María (Córdoba) obtuvo el tercer puesto entre las mujeres participantes del Ultra Trail de Bariloche, lo que le permitió clasificar a la prestigiosa carrera de la disciplina que tendrá lugar en el Mont Blanc, una montaña alpina dividida entre Francia e Italia.

La competidora logró imponerse en su categoría y obtuvo el tercer puesto en la clasificación general de mujeres, lo que le permitió clasificar a la competencia mundial. En Bariloche, realizó un recorrido de 88 kilómetros con cinco mil metros de desnivel positivo, que pudo sortear en un lapso de más de doce horas.

Emiliana, ya piensa en la prueba de Mont Blanc, que se realizará en agosto del 2016. El recorrido alpino será más extenso, de cien kilómetros con seis mil metros de desnivel positivo.

Consultada por lo que significó clasificar al Ultra Trail del Mont Blanc, la runner nacida en nuestra ciudad afirmó: “Es como la meca del trail running, van corredores de todo el mundo”.

“Justo tenía planeado viajar en julio para Europa, porque mi hija cumplió 15, justo nos sacamos los pasajes”, afirmó a Villa María Ya!. Además, agregó: “No sabía si iba a clasificar, había un muy buen nivel de corredoras”.

Por otra parte, Bolontrade resaltó: “Me siento muy contenta, muy plena, porque entrené muchísimo para esta competencia. El trail running para mí es una gran pasión”. “Desde el 2020 que empecé con las carreras, no paré. No hace tanto tiempo que hago carreras de montaña, y me hubiera encantado haber conocido antes este deporte”, expresó.

Finalmente, Bolontrade contó como se preparará para la carrera del Mont-Blanc: “Voy a tener que dedicar más horas en la montaña, seguramente algún día más. Estaba siendo solamente los sábados, y ahora seguramente voy a tener que ir los miércoles o otro día más para esta montaña”.

Video: así llegó Bolontrade a la meta en el Ultra Trail de Bariloche:

