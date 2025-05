Conversamos con Carlos Pedernera del aeroclub Las Flores en su aniversario

En el día de ayer, nuestro aeroclub cumplió 103 años. Todavía se recuerda con positivismo, el gran evento por el centenario donde en octubre del 2022 reunió a más de 15.000 personas. Como balance del año, conversamos con el vicepresidente de la institución aérea Carlos Pedernera dado que en los próximos días se renovará la comisión directiva.

“En mayo renovaremos las autoridades en Asamblea. Estamos terminando los balances y una serie de cosas, siempre venimos ajustaditos, pero hasta ahora este año mejor que el pasado, se han sumado más alumnos y más gente a volar…hay un avión nuevo que se incorporó luego de una serie de trámites, ya está listo y en actividad, se pueden hacen vuelos nocturnos, navegaciones a aeródromos controlados. Tiene el instrumental optimizado…” Decía.

Sobre el avión escuela, dijo: “El PA-11 es el avión ideal para aprender a volar, el valor para un alumno es de alrededor de 100 dólares, pero nosotros tenemos la hora en 90.000 pesos (un poco más económico a modo de promoción) …Para hacer el mantenimiento se llevan a talleres habilitados, nosotros no lo podemos hacer. Es lo que más cuesta, un avión no es sólo el combustible sino el gasto operativo. Obvio que es todo importado, no hay nada nacional para los aviones…”

Sobre la masa societaria, dijo: “La parte societaria está bien, con cuotas al día, vienen alumnos que no son de Las Flores y mantenerlos como socios es complicado por la distancia…”

Ante el proyecto de hacer un corrimiento de la pista por la autopista y puente derivador, dijo: “Por ahora está en stand-by, la idea de desplazar debido a la construcción del puente con un cono de seguridad que hay que respetar para el ingreso y egreso de aviones. Se hablaba de desplazar la pista pero habría que hacer una expropiación en el campo vecino. De todas maneras, la obra como sabemos está parada…” Finalizando se recordó el gran evento por los 100 años de la institución, y la idea de repetirlo: “Hace dos años y medio de aquel festival que todos recordamos. La idea de hacer otro siempre está, pero por ahora no porque es muy costoso sobre todo los pilotos que hacen acrobacia. Podría ser juntarnos con la gente amiga de Rauch y hacer el festival en colaboración…Nosotros antes de hacer el festival hablamos con gente con experiencia y nos dijeron que había que trabajar con un año de anticipación…Por ser el primero lo hicimos con entrada gratuita donde muchas instituciones participaron y si hacemos otro no sé, habrá que cobrar algún peso para que quede para la institución, igual tuvimos apoyo de privados y el municipio que colaboró con la mano de obra…” Remarcaba el Vicepresidente Pedernera.

