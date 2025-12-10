Cooperativa Eléctrica: nuevos horarios de atención al público

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores informa a sus asociados que, a partir del lunes 15 de diciembre, regirán los siguientes horarios de atención:

Centro de Atención al Asociado (25 de Mayo 513)

• Lunes a viernes: 6:00 a 13:00 hs

Cajas de cobro (Avda. Sarmiento 460)

• Lunes a viernes: 6:30 a 12:00hs.

«Agradecemos a todos los asociados por su comprensión y los invitamos a acercarse en los nuevos horarios establecidos», indica la nota llegada a nuestra redacción

About The Author