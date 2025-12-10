Hacen un experimento con ratones y descubren cómo revertir los efectos de la osteoporosis

La activación de un simple receptor celular ha permitido a un equipo internacional de científicos demostrar en ratones que es posible reforzar el tejido óseo y contrarrestar los efectos de la osteoporosis mediante un compuesto experimental. Los resultados de la investigación se han publicado en la revista Signal Transduction y revelan un futuro prometedor para quienes sufren esta enfermedad. El estudio, desarrollado por la Universidad de Leipzig junto a la Universidad de Shandong, analiza cómo este receptor regula el equilibrio entre las células que generan el hueso y aquellas responsables de su degradación. Los investigadores observaron que la ausencia del gen que codifica GPR133 provoca una pérdida temprana de densidad ósea muy similar a la que se detecta en pacientes con osteoporosis.

Fuente: El Confidencial

