Prensa CPR Las Flores

Se informa mediante el presente parte de prensa que en los últimos días a raíz de los distintos operativos realizados en el ámbito jurisdiccional, se labraron infracciones a las distintas resoluciones correspondientes a SENASA con intervención de la oficina de senasa local, además de distintas infracciones a la ley nacional de tránsito 24449 con intervención del Juzgado de Faltas Local.- También se labraron infracciones por trasgredir distintos artículos de la ley 10081/83 código rural, en virtud de constatarse caza furtiva en la zona del despunte, realizada con perros galgos llevada a cabo por masculinos oriundos de la ciudad de Campana.-

También se informa que en la noche del día 8 del corriente mes y año, se realizó identificación de un vehículo en rotonda de las rutas 3 y 30, zona de parrillas y estación de servicio, siendo este un Volkswagen Bora conducido por una femenina de la ciudad de Tandil, el cual presentaba orden de Secuestro Activo expedida por Juzgado Civil y Familia Virasoli Provincia de Corrientes, quedando secuestrado en marco de referidas actuaciones.

Asimismo, se le recuerda a la población que ante cualquier eventualidad puede dirigirse al asiento físico de esta Dependencia sito en Av. presidente Perón y ruta Prov. 30, o bien se puede comunicar al abonado número 454354 o cel. 2244-502133.-

Informo: Subcomisario Juan Alberto Gutiérrez, Jefe Comando de Prevención Rural Las Flores

