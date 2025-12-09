9 de diciembre de 2025

Jaime Muñoz, semifinalista de «La Voz Argentina»: «Los espero a todos en el Teatro Español»

El joven sanjuanino que deslumbró en el famoso concurso de Telefé se presentará este jueves a las 21hs. en el Teatro Español. Este martes FM Alpha lo entrevistó antes de su actuación para conocer sus sensaciones y cómo el programa televisivo provocó un cambio rotundo en su vida. «Sí, la verdad que estar en el programa y que me pudieran conocer fue algo muy importante para mí», contó Jaime. De familia de músicos (padres y tíos), el talentoso cantante y guitarrista expresó que «de chiquito ya estaba rodeado de guitarras. Dormía con ellas casi y bueno, al ir creciendo me fui sumando al grupo que tenía mi papá. Pero muy de a poco hasta integrar hoy la banda». Jaime dijo que «los espero a todos en el Teatro que me dijeron que es muy lindo. Vamos a hacer de todo un poco: tango, balada, folklore, cueca, etc.». Link para adquirir entradas: https://kicket.club/events/691b48e5030aa37d9bfa7c24?t=1763396552557.

 

