BM – martes 9 de diciembre

SE DISPUTÓ EL 4º CONCURSO DE PESCA CON LA PRESENCIA DE MARIANO DUARTE, CAMPEÓN SUDAMERICANO DE LONGCASTING La Secretaría de Deportes y Cultura destaca la numerosa participación en el 4º Torneo Infantil de Pesca realizado en la laguna “Difunto Manuel” del Parque Plaza Montero, con la presencia de Mariano Duarte, flamante Campeón Sudamericano de Longcasting de tercera categoría, y con el acompañamiento también del director de Deportes, Recreación y Juventud, Favio Folini. El lunes 8 de diciembre, el Club de Pesca Deportiva Las Flores organizó el evento del cual participaron 120 chicos (3 a 13 años), donde Duarte expresó su alegría y se refirió a este importante título conseguido en Mar del Plata, registrando una marca de 421,510 metros (sumatoria de dos tiros) en esta disciplina derivada de la pesca que consiste en lanzar plomos (pesos) lo más lejos posible usando cañas y carretes especiales (reels), demostrando habilidad y técnica. Asimismo, en cuando a la competencia local, después de dos horas y media con devolución de piezas, los resultados fueron: 1°) Catalina Terruella con 73 capturas, 2°) Jonás Fuccila con 39 y 3°) Noa Guaini con 31. Al finalizar el certamen, se entregaron diplomas y golosinas a todos los participantes, y además se llevaron a cabo varios sorteos.

INSCRIPCIÓN PARA LA COLONIA MUNICIPAL DE VACACIONES La Secretaría de Deportes y Cultura informa que se encuentra abierta la inscripción para la Colonia Municipal de Vacaciones, que funcionará desde el lunes 5 al viernes 30 de enero de 2026 en la pileta del Hogar de la Niñez “Martín Miguel de Güemes”, en el horario de 15:30 a 18. Como todos los años, se contará con profesores de Educación Física y cuerpo de Guardavidas, quienes aportarán su profesionalismo y conocimiento para que los niños de 6 a 12 años disfruten de las actividades dentro y fuera del agua. Por informes inscripción, acercarse al Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, de lunes a viernes hasta las 14 horas, o comunicarse al (2241) 469307.

LA ESCUELA MUNICIPAL DE PARACANOTAJE COMPITIÓ EN MAR DEL PLATA Alumnos de la Escuela Municipal de Paracanotaje, a cargo de Patricia Del Giovannino y Gonzalo Montastruc, intervinieron en la última fecha del Campeonato de medio fondo que se llevó a cabo en la Laguna de los Padres de Mar del Plata, con la organización del Club Náutico AMK y fiscalización de la Federación Bonaerenses de Canoas y Kayaks (Fe. Bo.Ca.K.).

Nuestros palistas, además de disfrutar de la recreación y establecer amistad con deportistas de otras localidades, tuvieron un muy buen desempeño, logrando las siguientes posiciones: 1°) Isaías Viera, 2°) Enzo Cárdenas, 3°) Noelia Rosales y 4°) Kevin Costa.

TAEKWON DO: RENDICIÓN DE EXAMEN EN NUESTRA CIUDAD DE LA AGRUPACIÓN GRAL. SAN MARTÍN La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención a los integrantes de taekwon do de la Escuela General San Martín, que rindieron examen en la sede de la Asociación Juvenil Barrio Traut de nuestra localidad. Aproximadamente 60 practicantes, a cargo del Instructor Mayor Cristian Amatriain y del instructor Alejandro Menant, y dos alumnos de la vecina localidad de Rauch, dirigidos por la instructora Lucrecia Lorea, promocionaron a su siguiente categoría, bajo la atenta mirada del Gran Maestro Julio Peñayo, instructor directo de los tres profesores.

De esta manera, se cumplió el último objetivo del año, sumado al gran movimiento generado durante la presente temporada, a la participación en los Sabones Francisco Menéndez y Naira Garay en el Mundial de Puerto Rico; la graduación del instructor Cristian Amatriain como V Dan y del instructor Alejandro Menant a III Dan, como así también la obtención del cinturón negro de Antonio Moro, junto a Lorenzo Fernández que también rindió en Buenos Aires.

JORNADA A BENEFICIO EN MARCO DE LA GALA ANIVERSARIO DE “EL MALACARA” Este domingo 14 de diciembre a las 19 horas en la sala del Teatro Español y en el marco de la gala conmemorativa de los 15 años de la creación del Centro Cultural «El Malacara», se realizará un encuentro artístico cultural y solidario de importancia. La jornada será a beneficio de Ciro López, el niño de nuestra ciudad que en breve será intervenido quirúrgicamente. Es importante destacar que la Municipalidad de Las Flores, contribuye con el evento a beneficio, con el aporte de la locación y con cuestiones operativas ligadas al espectáculo. La entrada de la gala por el 15º Aniversario de El Malacara, a beneficio de Ciro López, tendrá un costo de $5.000.

BOXEO EN NUESTRA CIUDAD: NUEVO NOCAUT DE KARIM CRUCCE La Secretaria de Deportes y Cultura hace mención al tremendo nocaut de Karim Crucce (98,500 Kg.), en el marco de la pelea de fondo del festival que el promotor florense Walter Javier Crucce organizó el pasado sábado en las instalaciones del Club Juventud Unida, con la fiscalización de la Federación Argentina de Box (FAB). 20 segundos le alcanzaron al ascendente púgil florense para derrotar por la vía rápida al mendocino Jorge Arias (101 Kg.), que no tuvo reacción ante los contundentes y precisos golpes que le propinó el boxeador local. De esta manera, Karim logra una nueva victoria y continúa invicto en el campo profesional. En la extensa velada – que contó con la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein; el director de Deportes, Recreación y Juventud; Favio Folini; y el coordinador de la Secretaría de Deportes y Cultura; Pedro Cantet – ganaron por puntos: En la división 54 Kg., Santiago Del Grecco (Las Flores) a Martínes (Esquel); 57 Kg.: Alexander Rosas (Las Flores) a Esteban Gianpietro (Uruguay) y obtuvo el Título Sudamericano (AMBAPA); en 57 Kg.: Emanuel Rouco (Uruguay) a Santiago Costa (Las Flores); en 69 Kg.: Tiago Gómez (Saladillo) a Elías Ayala (Las Flores); en 65 Kg.: Abigail Acuña (Olavarría) a Sheila Priore (Las Flores); en 51 Kg.; Yamila Tolosa (Saladillo) a Melania Caviglia (Las Flores); en 57 Kg.: Sergio Suárez (Las Flores) a Junior Elías (Uruguay); y en 57 Kg.: Esteban Dorney (Las Flores) a Dilan Pérez (Uruguay). Asimismo, en 69 Kg., Joaquín Cardarelli (Las Flores) venció por nocaut a Luciano Martínez y alcanzó el cinturón Sudamericano AMBAPA, mientras que Elías Penoy (Esquel) derrotó por la misma vía a Axel Urruchúa (Las Flores). Además, hubo exhibiciones protagonizada por florenses: Mariana Svendsen vs. Sheila Alcaráz; Agustín Ochoa vs. Iván Rodríguez; Silvio Ziguencio vs. Thiago Franco; Sheila Bucci vs. Fiorela Giménez; Dastan Ochoa vs. Victorio Di Martino (9 y 10 años); y Giovanni Silva (10 años) realizó una exhibición de manoplas.

HOCKEY: CON UN GOL DE VICTORIA FALASCO, “LAS LEONCITAS” AVANZAN A LA SEMIFINAL DEL MUNDIAL SUB 21 La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención al gran protagonismo de Victoria Falasco en la Selección Argentina de Hockey Sub 21 en marco de la Copa del Mundo que comenzó el lunes 1° y finalizará el sábado 13 de diciembre en Santiago de Chile. Ayer, por los cuartos de final, “Las Leoncitas” vencieron 2 a 1 a Alemania con una anotación de Victoria Falasco y accedieron a la semifinal, donde enfrentarán mañana a China.

En el tercer cuarto, el elenco nacional abrió el marcador a través de un córner corto ejecutado por Juana Castellaro, quien estableció el 1 a 0. Apenas un minuto después, Alemania empató el partido también desde una acción fija. Ya en el último cuarto, Argentina volvió a tener una oportunidad desde el corto sin éxito, hasta que un remate de Lourdes Pisthon generó un rebote que quedó en poder de Victoria Falasco, quien de manera excelente y con inteligencia se anticipó a su rival, selló el 2 a 1 definitivo. Por otro lado, debemos consignar que en la fase de grupo las dirigidas por Juan Martín López golearon 13 a 0 a Zimbabwe y 8 a 0 a Gales, e igualaron 1 a 1 frente a Bélgica.

