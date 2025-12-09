9 de diciembre de 2025

Concejo Deliberante: entrega de certificaciones a suplentes electos

En la mañana de hoy martes en el salón «Oscar Alende» del Honorable Concejo Deliberante se llevó a cabo la entrega de certificaciones a los concejales suplentes electos de los diferentes bloques políticos. La reunión fue encabezada por el presidente saliente del HCD, Prof. Fabián Blanstein, quien estuvo acompañado por Fernando Muñiz (asumirá mañana como nueva autoridad máxima del Concejo) y por la secretaria, Dra. Alejandra Vazzano. Recibieron sus certificaciones:
Bloque Todos por Las Flores
* Fermina Silva
* Juan Pablo Falasco
* Guillermina Suárez
Bloque Libertad Avanza
* Carla Amici
* Renso Sielas Ayuso
* Susana Delgado
Bloque Adelante Juntos
* Bruno Cáceres
El Honorable Concejo Deliberante felicita a cada uno de ellos por este paso institucional y les desea que, cuando les corresponda asumir sus funciones, desarrollen una labor comprometida y cercana a la comunidad de Las Flores.
Fuente: Prensa HCD Las Flores

