9 de diciembre de 2025

Bruno Alegre: «Fue un partido muy parejo»

8 horas atrás Fm Alpha

(foto gentileza ellentedeportivo_lf) El «uno» de El Taladro, de sólida actuación el domingo en el empate 0-0 ante Ferro, analizó el encuentro de ida por una de las semifinales del Torneo Clausura. «La verdad que fue muy parejo con chances para los dos. El primer tiempo fue lindo, de ida y vuelta. El segundo fue más que nada trabado, igual creo que el empate está bien». Sobre el mano a mano que le tapó a Valdez, Alegre dijo que «salí lo más rápido que pude a achicarle el tiro». De cara a la revancha, el portero dijo que «estamos con fé y muchas ganas. Vamos a ver qué pasa, tenemos buen equipo».

1 minuto de lectura

6 minutos de lectura

1 minuto de lectura

1 minuto de lectura

6 minutos de lectura

1 minuto de lectura

1 minuto de lectura

