Coqui Sondón presentará su primer libro «Pa visitarla el domingo»

En la mañana de “El Periodístico”, conversamos con el interprete, autor y ensayista Juan Carlos “Coqui” Sondon. Dueño de un carisma muy particular que lo identifica al igual que sus hermanos, dialogó esta mañana haciendo un repaso de sus últimos años, con Ernesto “Chino” Varela.

“El disco de aquel 2022 fue una idea de empezar a grabar mis canciones, letras y melodías…un día invité a un amigo para grabar una canción después a otro más y así. Terminamos grabamos “Coqui Sondón en boca de todos”. Fueron 17 canciones. Fueron muchos amigos muy talentosos que hicieron una gran colaboración…El disco de Los Sondón fue muy lindo porque fue algo de familia. Luego hicimos “Las Flores Trío con Leo Carabajal y Facu Sondón”. Hace poquito en lo de Chicky Noguera pudimos grabar esas lindísimas canciones. Chicky estuvo siempre predispuesto”…El disco de “En Boca de Todos” no es un disco físico, sino fue subido a las redes. Lo hicimos con Marcelo Pilotto que le puso una garra increíble porque participó de la mitad de las canciones. Le puso su piano y todo su talento. Fue un placer compartir música con él…” Dijo.

Sobre cómo se identifica, dijo: “Soy un fanático del folklore y que salga lo que tenga que salir, pero saldrá de adentro porque soy fanático de esta música. Amo esto, es una pasión”. Ante la inminente presentación de su primer libro, comentó: “El 9 de agosto vamos a presentar el libro, en realidad hace mucho que me decían de hacer un libro por la cantidad de cosas que tenía escritas. Fue el amigo payador Mario Cabrera quien de alguna manera me incitó a hacerlo. Se me ocurrió crear una historia a partir de una canción que me dio muchas alegrías…En Dolores esa canción ganó en un certamen de música surera. Esa canción también fue elegida por un artista de Río Negro en el certamen de Laborde en Córdoba saliendo campeón nacional”. Sobre el contenido, dijo: “La canción habla de una visita a un ser amado. Voy narrando una pequeña historia de alguien que se levanta de mañana y parte. En el camino se va encontrando con distintos paisajes y lugares. Es un viaje de un día pasando por lugares que lo marcaron como un puesto de un amigo y un boliche hasta que llega a destino…Empecé a fines de febrero a escribir el libro y en un par de meses lo tenía listo. Usé canciones, poemas y escritos que tenía y como dije antes lo presentaré el 9 de agosto en el salón rojo municipal. Estaré feliz con que vayan y me puedan acompañar, es un trabajo que fue auto gestionado. Sólo pedimos el espacio que me parece un lugar maravilloso, El Salón Rojo es una lugar que contagia una linda alegría…Hice 100 ejemplares y es posible que vamos a hacer otra edición más, me encantó el trabajo que se hizo…Hice el libro sin muchas expectativas. Sólo quería dejar plasmado algunas cosas que venía haciendo. De lo que tenía escribí el doble haciendo una parte en versos y otras en prosa. La Prof. Pilar Corvalán me dijo de hacerlo en versos. Así usé formas para que el texto tomara su forma final”. Remarcaba.

