Corte programado de ABSA esta medianoche

Corte programado de ABSA esta medianoche1 minuto de lectura
(foto archivo) ABSA informa que en la madrugada de mañana, viernes 19, se trabajará sobre la red de agua en Avenidas Presidente Perón entre Larralde y 17 de Octubre, en Las Flores. Las tareas implicarán la interrupción del suministro durante la madrugada en toda la localidad. A partir de lo expuesto, se solicita a las personas usuarias que realicen las reservas de agua a su alcance para el momento de la afectación y dispongan su uso para instancias de hidratación y quehaceres indispensables evitando usos no prioritarios. Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram. A nivel local, los números son: Oficina Las Flores (Guardia): 45-1723, Oficina Comercial: 45-2771.