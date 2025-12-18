18 de diciembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Corte programado de ABSA esta medianoche

1 minuto de lectura
1 hora atrás Fm Alpha

(foto archivo) ABSA informa que en la madrugada de mañana, viernes 19, se trabajará sobre la red de agua en Avenidas Presidente Perón entre Larralde y 17 de Octubre, en Las Flores. Las tareas implicarán la interrupción del suministro durante la madrugada en toda la localidad. A partir de lo expuesto, se solicita a las personas usuarias que realicen las reservas de agua a su alcance para el momento de la afectación y dispongan su uso para instancias de hidratación y quehaceres indispensables evitando usos no prioritarios. Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram. A nivel local, los números son: Oficina Las Flores (Guardia): 45-1723, Oficina Comercial: 45-2771.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: pasaron a Comisión Plenaria la Ordenanza Fiscal e Impositiva y el Presupuesto 2026

1 minuto atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

La mejor noticia: Ciro recibió el alta y vuelve a nuestra ciudad

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

A tres años de Argentina campeón: el día que Las Flores estalló de felicidad

5 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: pasaron a Comisión Plenaria la Ordenanza Fiscal e Impositiva y el Presupuesto 2026

1 minuto atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

La mejor noticia: Ciro recibió el alta y vuelve a nuestra ciudad

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Corte programado de ABSA esta medianoche

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

A tres años de Argentina campeón: el día que Las Flores estalló de felicidad

5 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.