18 de diciembre de 2025

La mejor noticia: Ciro recibió el alta y vuelve a nuestra ciudad

1 hora atrás Fm Alpha

Según comentó este jueves su mamá Silvina en la red social Instagram, el pequeño florense ya está en condiciones de retornar a nuestra ciudad luego de su intervención quirúrgica. «Si Dios quiere cuando baje el solcito y esté un poco más fresco podremos regresar a casa», dijo en un video desde la sala de internación del Hospital Británico. Silvina también aprovechó para agradecer al equipo médico que operó a Ciro. «Tienen una calidez profesional y humana increíble. No me alcanzará la vida para agradecer que hayan salvado la vida a mi hijo. Y también a toda la ciudad de Las Flores, cada llamado, mensajito, pensamiento, etc. Gracias y prontito estamos de vuelta», manifestó.

Fm Alpha

