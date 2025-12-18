18 de diciembre de 2025

Concejo Deliberante: pasaron a Comisión Plenaria la Ordenanza Fiscal e Impositiva y el Presupuesto 2026

3 minutos atrás Fm Alpha

(foto archivo) En la tarde de este jueves 18 de diciembre se llevó a cabo en el salón «Dr. Oscar Alende» la sesión extraordinaria convocada por el presidente del HCD, Prof. Fernando Muñiz. La misma tuvo un Orden del Día de nueve puntos entre los que se trataron el Presupuesto para el Ejercicio 2026 y la preparación de la Ordenanza Fiscal e Impositiva para el mismo período. El Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 2026 asciende a poco más de 26 mil millones de pesos mientras que la Ordenanza Fiscal e Impositiva contempla una suba del 30 al 45% en las tasas municipales. Ambos proyectos de ordenanza pasaron a Comisión Plenaria para su tratamiento.

