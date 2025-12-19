Prensa DDI: Cubiertas de camión recuperadas

Personal de Sub Delegación Departamental de Investigaciones Las Flores, llevo a cabo allanamiento en la localidad de San Miguel del Monte por denuncia de un comerciante local por hecho caratulado estafa.-

Según fuentes Judiciales la Sub Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Las Flores, llevo a cabo Orden de Allanamiento, Registro y Secuestro, en el marco de Proceso Penal caratulado “ESTAFA”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 09 a cargo de Dr. Laura Margaretic y Ayudantía Fiscal de las Flores a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre del Departamento Judicial de Azul. Debido a denuncia recepcionada en sede de Sub DDI el día 11 del corriente mes y año, donde un ciudadano expone, que resulta ser dueño de local comercial el cual se dedica a la venta cubiertas de automotores y camiones sito en calle Pueyrredon entre Av. San Martin y Av. Carmen de este medio, el motivo de su denuncia se debe a que el propietario de la gomería se encontraba de viaje y a las 07:50hs. recibe llamado telefónico de un masculino el cual refiere que su hijo es transportista y el mismo habría quedado varado en esta ciudad ya que se le había roto una cubierta y necesitaba comprar una que abonaría mediante transferencia, aceptando el denunciante. Por lo cual este comerciante le informo lo antes narrado a su progenitor, quien es el encargado del local cuando él no se encuentra. En horas de la tarde mantiene comunicación con su padre quien le informa que alrededor de las 09:30hs. se hizo presente el masculino a buscar las cubiertas pero que no regreso a pagarla ni emitió ninguna transferencia. Por lo mencionado anteriormente el denunciante intenta comunicarse con el numero telefónico que lo contacto que le había aportado el sujeto, pero no tuvo respuestas. Luego de esto, su progenitor le informa que el denunciado, había retirado dos neumáticos para camión del local. Por lo que de manera inmediata efectivos policiales de la SUB DDI LOCAL se abocaron a la investigación del ilícito, realizando amplias tareas de campo, análisis fílmicos de cámaras municipales y privadas, recepción de testimonios, coordinadas por la Ayudantía Fiscal Actuante logrando la correcta individualización de un masculino oriundo de la localidad de San Miguel del Monte que tuvo participación en el hecho delictivo, Por lo que el Juzgado de Garantías Nro. 01 a cargo del Dr. Federico Barberena del Departamento Judicial de Azul otorgó una Orden de Allanamiento, Registro, Secuestro y requisa personal para una vivienda de la localidad antes mencionada, lugar de residencia del sindicado, del cuales no se puede brindar datos personales debido al estado en que se encuentra la presente investigación. Siendo cumplimentada dicha orden Judicial en horas de la tarde del día de la fecha por personal de Sub DDI Las Flores, arrojando resultado positivo ya que se procedió al secuestro de Las dos cubiertas de camión sustraídas, elementos estos de interés para la prosecución de la presente investigación, los cuales serán puestos a disposición de fiscalía interviniente.-

About The Author