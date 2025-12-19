19 de diciembre de 2025

Despega el avión más grande del mundo: hasta tres pisos de altura y un orgullo nacional

1 minuto de lectura
5 horas atrás Fm Alpha

Una empresa estadounidense está desarrollando un avión colosal de 108 metros de largo que promete transformar el futuro del transporte de energía eólica. Se trata del WindRunner, una aeronave diseñada por Radia, con sede en Colorado, que busca resolver uno de los mayores desafíos logísticos del sector: mover palas de turbinas gigantes hasta los parques eólicos sin depender de carreteras o puertos. El WindRunner podría convertirse en un punto de inflexión para la transición energética global combinando innovación aeronáutica con eficiencia ambiental. Mover por tierra una pala eólica de más de 100 metros implica un desafío casi insalvable: caminos angostos, puentes bajos y curvas cerradas hacen que cada traslado sea una operación costosa y riesgosa. Frente a esa realidad, Radia ideó una alternativa radical: construir el avión más grande del planeta, capaz de transportar por aire las piezas más voluminosas de una turbina directamente hasta el lugar donde se instalarán.

Fuente: El Cronista

