Corte programado de energía eléctrica este miércoles

4 horas atrás Fm Alpha
(ver imágenes) La Cooperativa de Electricidad de Las Flores informa a sus asociados que el día miércoles 31 de diciembre de 2025, en el horario de 4:30 a 06:00hs, se realizará un corte programado de energía eléctrica con el objetivo de llevar adelante tareas de mantenimiento preventivo en la red.
Zonas afectadas:
El área comprendida por las calles Pellegrini – Wilde – Ruta 30 – Islas Malvinas con excepción de los siguientes sectores que permanecerán con servicio:
Avda. del Oeste – A. Guaresti – Moreno – Alvear
Avda. Guaresti – Carramasa – Pte. Perón – Alvear
Avda. Carramasa – Avda. Independencia – Pellegrini – Pte. Perón
Avda. Rivadavia – Las Heras – Avellaneda – Lucangioli
Las Heras – Santamarina – Pellegrini – San Jorge
Totalidad de las líneas rurales
Las zonas identificadas con color rojo intenso en el esquema informativo adjunto no se verán afectadas por el corte y continuarán con suministro eléctrico. Es importante aclarar que las zonas delimitadas son estimadas, por tal motivo sugerimos que los asociados que necesiten saber con exactitud si serán afectados por el corte, se acerquen personalmente al sector de redes en Avda. Carmen y Pellegrini o se comuniquen al teléfono (2244) 442063. Estas tareas son necesarias para garantizar la seguridad, confiabilidad y calidad del servicio eléctrico. En caso de condiciones climáticas adversas, el trabajo será reprogramado. «Agradecemos a los asociados la comprensión y solicitamos sepan disculpar las molestias ocasionadas», indica la nota llegada a nuestra redacción.

