Comenzó la temporada 2025-2026 en la pileta del Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”

Con una muy importante afluencia de público dio inicio el pasado fin de semana la temporada 2025-2026 en la pileta ubicada en el predio del Centro Recreativo Municipal «Néstor Kirchner». Al respecto, la 91.5 consultó al director de Natatorios Municipales, Prof. Julio Hemmen, quien afirmó que «por las altas temperaturas que se dieron durante el fin de semana la presencia de público fue masiva. La comunidad podrá asistir de 14 a 19 horas durante todos los días y se va a contar con servicio de guardavidas, profesores y enfermería». Por otra parte, el funcionario hizo un resumen de la delegación florense del natatorio «Hugo Mauro» durante 2025. «Fue un año de muchas competencias y de muy buenos resultados mostrando el avance de nuestros representantes», manifestó.

