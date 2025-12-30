Una provincia de Argentina fue reconocida internacionalmente por hacer energía con residuos cloacales

Una provincia de Argentina fue reconocida internacionalmente por hacer energía con residuos cloacales1 minuto de lectura
Argentina no para de ganarse su lugar en el mundo de las energías renovables, en esta oportunidad es Córdoba quien se lleva el mérito trás obtener su distinción a nivel internacional por su planta en Bajo Grande. El proyecto, denominado «Generación de Bioenergías a partir de Residuos Cloacales en la Ciudad de Córdoba”, es una iniciativa conjunta entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y la Municipalidad de Córdoba, con el apoyo de empresas privadas y organismos públicos. Gracias a esta innovación, logró la obtención del premio SACHA, uno de los mayores reconocimientos internacionales que destacan la sostenibilidad e innovación en América Latina.
Fuente: EnergíaOn