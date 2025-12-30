30 de diciembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Una provincia de Argentina fue reconocida internacionalmente por hacer energía con residuos cloacales

1 minuto de lectura
5 horas atrás Fm Alpha

Argentina no para de ganarse su lugar en el mundo de las energías renovables, en esta oportunidad es Córdoba quien se lleva el mérito trás obtener su distinción a nivel internacional por su planta en Bajo Grande. El proyecto, denominado «Generación de Bioenergías a partir de Residuos Cloacales en la Ciudad de Córdoba”, es una iniciativa conjunta entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y la Municipalidad de Córdoba, con el apoyo de empresas privadas y organismos públicos. Gracias a esta innovación, logró la obtención del premio SACHA, uno de los mayores reconocimientos internacionales que destacan la sostenibilidad e innovación en América Latina.

Fuente: EnergíaOn

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

2 minutos de lectura

Murió Ricardo «Chiqui» Pereyra, voz emblemática del tango argentino

1 día atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Ni nadar, ni andar en bicicleta: el ejercicio que previene las várices en los adultos mayores

1 día atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Quiénes eran las víctimas del choque fatal entre dos camionetas en la Ruta 3

2 días atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

3 minutos de lectura

BM – martes 30 de diciembre

34 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Ola de calor: cuidados y recomendaciones de la mano de un especialista

1 hora atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Policía Comunal realizó un allanamiento y solicita colaboración de la comunidad

3 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Corte programado de energía eléctrica este miércoles

5 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.