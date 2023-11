Cristian Chiodini sobre la creación del instituto mixto de turismo

Diversos temas tocamos con el secretario de desarrollo sustentable y turismo en la mañana de “el periodístico”

“Lo que ocurrió con la presentación del ALQA con visitas de distintos países y también de Argentina es algo muy especial porque se creó una institución de conservar la manufactura artesanal de quesos y donde se tiene la clave del valor en origen de productos con materia prima… Es sumamente interesante que haya tenido lugar y que se haga aquí y en el Parque Industrial porque estamos próximos a presentar el SUM. Aquí se dio cita parte de la actividad con degustaciones y charlas, tratamos de generar lo que nos da el campo que es clave para el futuro de nuestro país y para la comunidad significa crear puestos de trabajo, por ese lado también vamos para acompañar la producción porcina, ovina sin dejar de alentar el acompañamiento a lo agrícola y ganadería. Queremos recuperar producciones locales que por costos propios, costaba realizar…hay dos actores fundamentales en este trabajo colectivo, uno tiene que ver con la cantidad de años de trabajo de la Flia. Zurro y también de La Delfina por la leche de bufala, es sumamente interesante lo que ha ocurrido. Apuntamos desde nuestra gestión en el municipio en generar este tipo de alternativas para la producción local. Trabajando también en la captación de producciones industriales para nuestro parque. Y lograr un encadenamiento productivo, poder producir el trigo con la propia molienda de harina es sumamente importante…Estamos trabajando en la conformación del Instituto Mixto de Turismos donde hay muchos florenses participando, será el próximo martes a las 19 hs…” sobre turismo, dijo, “el por qué visitar Las Flores, por la tranquilidad, disfrutar espacios verdes y algo que reclaman miles de personas en Capital – La Plata que necesita en estos tiempos, somos la posibilidad de estar con amigos, disfrutar la naturaleza, la historia, los animales y el apoyo desde las secretarías de cultura y deportes con acontecimientos convocantes. Ahí tenemos un potencial enorme con las obras de infraestructura como los avances en la futura autovía que nos van a acercar a las demandas que tenemos, eso muchas veces no nos damos cuenta los florenses…ya tenemos la ordenanza municipal , lo que hace la norma es destacar por qué es importante el trabajo público y privado con el turismo. El martes en el nuevos SUM del Parque Industrial convocaremos a los primeros integrantes de la Comisión Directiva donde es importante analizar como manejamos nuestra oferta turística. Dejamos parte del manejo o decisión en la gestión conjunta que se va a realizar para potenciar muchas de las cuestiones a desarrollar para generar más rédito económico y potenciar lo turístico…” Sobre la confusión del encuentro de motos destacado en distintas redes sociales, dijo: “Nos contactamos con gente que quiere hacer una visita turística recreativa en moto. Se intensificó en redes sociales algo que iba por otro lado que era recibir a turistas que venían en número reducido en moto, con una lista, con invitación de ese grupo, era un encuentro cerrado… que ante este error comunicacional si se quiere, cobró una magnitud que nos hizo prender las alertas, lo que significaba un encuentro de motos para Las Flores por la experiencia, lo que significaban los encuentro de motos…ya les ofrecían bandas de rock, ante esto se decidió convocarlos y que replantean la decisión porque no estaban dadas las condiciones para agregar más cosas, no desalentamos sino colaboramos, seguro que se va a reprogramar la fecha, pero con grupos reducidos, igual siempre estos eventos se han apoyado…” finalizando, dijo: “Hoy contamos, con casi 600 plazas de alojamiento extra-hotelero cuando recibimos número grande nos pasa que a veces no llegamos a atender del todo bien a visitantes que no desean estar en carpa. Es algo que vamos a analizar en este Instituto Mixto de Turismo…”

ENTREVISTA A CRISTIAN CHIODINI

