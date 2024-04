“De ayuda económica por indigencia a contraprestación de servicio” – Martin Boggini Sec. de Rel. Inst. admitió el error de concepto

En las ultimas horas se generó un debate ante uno de los decretos -enero 2024- sobre los subsidios que entrega el intendente a personas con distintas incapacidades para sustentarse, sea por una etapa de transición o por no obtener un empleo formal. El mismo genera dudas en distintos aspectos, ya que el texto contempla una situación de indigencia donde el damnificado pide. Que son personas de escasos recursos, que le han realizaron encuestas socioeconómicas para afrontar pagos etc. y la realidad es que los mismos, de acuerdo a los dichos de Boggini, dan un servicio.

TEXTO DEL DECRETO.

Referencia: DECRETO – CONTRAPRESTACIONES – ENERO 2024 – peticón desde Expediente Electrónico EX2024-00001401 – LAS FLORES SDH

VISTO.

El expediente EX.2024-1401- -LAS FLORES-SDH

CONSIDERANDO:

Que por dichas actuaciones tramita la solicitud de ayuda económica presentada por personas de escasos recursos económicos para afrontar el pago de gastos varios;

Que de acuerdo con los informes de las encuestas socioeconómicas realizadas, las cuales se encuentran en la Secretaria de Desarrollo Humano, no cuentan con recursos necesarios para el pago de los mismos.

Que es propósito del Dto. Ejecutivo proporcionar la ayuda social a personas de nuestra comunidad para la atención de las situaciones que atraviesan.

Haciendo historia de su actividad en la política, Boggini dijo:

“ Yo arranqué políticamente en 1999 a militar, hoy con esta función es una responsabilidad más, mi compromiso siempre es el mismo, la impronta que se le quiso dar a esta secretaría es afianzar el trabajo con las instituciones…” Sobre los decretos en cuestión, manifestó: “Desde que implementamos un sistema on line y automático, ya no se usa papel, agiliza la transparencia porque los decretos están al alcance de cualquier vecino que ingresa nuestro sitio web…Ayer cuando surgió este tema, es un detalle, vamos a tratar de corregir los considerandos para darle forma a las contraprestaciones, ayer hablando con Duilio Puente secretario de económica y modernización, para ser más claro con los considerandos de los decretos, es darle forma a una contraprestación por lo que una persona hace, hay personas trabajando en plazas, cuidadores domiciliarios, todos los que están en ese listado son personas que están realizando una tarea, son 260 aproximadamente y se renuevan cuando hay trabajos temporarios como por ejemplo cuidadores, se van renovando de acuerdo a la tarea que van teniendo…” Sobre la disponibilidad económica del municipio para esto, dijo: “La disponibilidad no es fija porque varía la actividad, pueden ser 2 o 3 millones de pesos mensuales, es variable. Si está es porque hay disponibilidad, si hay que hacer una tarea extra estaremos presente. Cada uno de ese listado tiene una tarea asignada. Ese listado es público y está justificado…” Ante el reciente barrio inaugurado y algunas quejas de vecinos, respondió: “En el tema vivienda veníamos con una decadencia en ese sentido. Se atendió una urgencia, hay muchísimos anotados porque es una demanda real y el poco alquiler disponible se disparó el precio, en base a esa urgencia se accionó y se avanzó con las viviendas y ahora con las 38 que continúan, con readecuación de precios ahora en las 72 viviendas. Así podría cuanto antes amortiguarse tanta necesidad. Hoy hay más de 3000 personas anotadas, luego los informes califican por segmentos, adultos mayores, ingresos, personas con discapacidad, familias con muchos hijos… Hemos visto que está afrontado para un sector para un trabajador como personal de salud o bomberos que hoy se les hace imposible acceder a un crédito. Un trabajador necesita de su vivienda y a veces es imposible. El intendente Gestionó y se logró. La idea es el que tiene la bendición de tener una vivienda tiene que tener la responsabilidad del pago de la cuota…”

Ante la información que corrió en vísperas de las elecciones, donde en las redes sociales Boggini aclaraba sobre supuestos allanamientos que habían tenido, dijo: “Se a que te réferis, no tuve allanamientos, si hubiera habido, hubiera salidos en todos lados, mínimo en TN, no existe eso, fue algo de mala leche, fue algo que se diluyó rápido porque no había pruebas, fue completamente falso…” En su carrera política, si se veía como concejal, dijo: “Puede ser que me vea como concejal, podría ser un paso en la política. Muchos que estuvieron fueron servidores que dejaron mucho en la ciudad, sería un paso, el que te lleva ahí es el pueblo. Estoy en Todos por las Flores, soy el tesorero y congresal en el PJ local…” remarcaba.

