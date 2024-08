Dejó la función pública, se la jugó con un proyecto y ahora exporta sus trabajos al exterior

Cristian Benavidez es un joven emprendedor que quiere multiplicar dicha actitud acercando a los florenses una “Capacitación intensiva para emprendedores” con el coach Pablo Giovannone.

Cristian, dejó la función pública para dedicarse de lleno a algo que empezó por entretenimiento, ahora exporta a países vecinos sus mesas de Poker. Lo invitamos a “El Periodístico” que conduce Ernesto chino Varela y repasó el inicio de este interesante desafío.

“Todo comenzó antes de la pandemia con el armado de una mesa para jugar con amigos, me gustó cómo quedó y decidí publicarla por si alguien quería comprarla. A los diez minutos apareció un interesado de Santa Fe y se la quedó… Yo trabajaba como personal en la fuerza de seguridad y dejé un trabajo estable y fijo para dedicarme a eso. La mayoría me decía que estaba loco. A veces las cosas surgen así, ahora fabricamos mesas de juego (mesa de póker, black jack, ruleta, punto y banco, mesas de truco, etc.). La idea es ampliar nuestro galpón y comenzar tambien con mesas de pool. Actualmente tenemos compradores en Chile, Paraguay, Uruguay, etc. La idea es poder seguir expandiéndonos en el futuro…” Sobre el curso de capacitación para emprendedores, dijo: El criterio es darle herramientas a emprendedores para que puedan cerrar ventas, expandirse, etc. En definitiva, que se animen…Emprender en el país es difícil, hay mucho impuesto, mucha burocracia. Hoy en día la venta es a distancia, por internet… Personalmente, poco y nada. Arrancar, perfeccionarse en tema de ventas es difícil y complicado. Como a nivel local no había mucho acompañamiento decidí seguir solo. Luego me asocié con Pablo (Giovannone-ingeniero), un entendido en emprendedores. Por eso, la idea fue hacer algo presencial para preguntar, estar y ser interactivo, se verá todo lo que es marketing, cierre de ventas, administración, etc. Esta capacitación de septiembre es para aquellos que estén en la nebulosa en algunos temas tengas esas herramientas que hoy no poseen…Hoy es muy amplio el tema ventas. En el país lo que es Mercado Libre avasalla todo. Esa plataforma hoy no tiene competencia. Me pasa que publico ahí y me compran por afuera para no pagar altas comisiones. Uno lo primero que hace cuando busca en las redes un comercio busca ahí. Si uno no busca en una página específica termina comprando en Mercado Libre. Por eso buscamos llegar por otros medios como Facebook o Instagram…” Volviendo al tema del Curso para emprendedores, dijo: “Esta semana cerraremos el lugar para el 7 de septiembre dependiendo de la cantidad de gente que acuda a la capacitación. Hasta ahora son casi un centenar. Invito a quienes quieran emprender o a los mismos comerciantes. Todo lo que sea revender, etc. Todos están invitados…” Decía.

Audio completo de la entrevista con Cristina Benavidez

