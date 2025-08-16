Deportiva construyó un gran sueño sobre los pilares de su historia

El club de Las Flores de camiseta albiverde, hoy 16 de agosto de 2025, inauguró su nuevo estadio a la vera de la Ruta 30 en cercanías con la avenida Presidente Perón. Una de las grandes instituciones de nuestra ciudad, que a catorce meses de cumplir los 100 años de vida institucional, vuelve a tener su propio estadio de futbol.

Por Flavio Iacomini



Regalo anticipado y de lujo fue el que le dio esta mañana a su gente la comisión directiva de Juventud Deportiva, al dejar inaugurado a las 10 de la mañana su predio deportivo donde “Los Loros” (su mote histórico) jugaron hoy de locales ante Barrio Traut por la tercera fecha del campeonato Clausura de divisiones inferiores del futbol oficial florense.

La entidad que preside Leonardo Sielas, que estuvo acompañado por los actuales dirigentes y por los históricos con pasado en el club, junto al intendente Municipal Alberto Gelene y al Presidente del Concejo Deliberante Fabián Blanstein, «cortaron las cintas» simbolicas abriendo la tranquera hacia el predio dejando formalmente inaugurado un campo deportivo que tiene todos los espacios necesarios para crecer de cara al futuro.



No fue un día más para los albiverdes, sobraron emociones y lagrimas por el logro conseguido.

Un club de nuestro pueblo, con un pasado inolvidable, que además tiene una monumental sede social en pleno centro de la ciudad, una gran edificación que desde siempre ha agigantadlo su figura institucional.

Fundado un 1 de Octubre de 1926, los llamados “Los Loros” en el ayer y los de “El Depor” en el presente, en el pasado tuvieron su cancha en un predio que ocupaba la manzana de Cisneros, Las Heras, Pueyrredón y Santamarina, en la zona centro sur de la ciudad.



La vieja cancha de Juventud Deportiva, con el paso de los años, a fines de 1980, dejó su lugar para que allí, en ese espacio verde, se construyera el Barrio Presidente Arturo Illia de 129 viviendas.

Después de 50 años, la actual dirigencia, merced a su gran trabajo y esfuerzo mayor y con colaboración, en distintas acciones, del estado municipal, como así también de simpatizantes y amigos, logró tener su nueva cancha de futbol donde esto recién empieza.



Hay múltiples sueños y proyectos para poder consumarlos de cara al futuro.

La inauguración del flamante predio del Club Juventud Deportiva, amparado en los pilares de su historia, honra el crecimiento del futbol florense y la proyección esperanzadora de nuestra ciudad y su gente

