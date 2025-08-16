16 de agosto de 2025

Nubes y poco sol: así estará el clima este fin de semana

Los florenses estamos transitando un fin de semana largo donde muchos aprovechan para descansar o permitirse una escapada. El feriado puente del viernes 15, declarado no laborable, permitió que muchos vecinos inicien sus escapadas con anticipación. ¿Y qué pasa con el clima?. Para hoy sábado se estima una máxima de 12 grados con posibilidades de una lluvia ligera hacia el final de la tarde. Para el domingo el Servicio Meteorológico Nacional indicó que la mínima será de 10 grados y la máxima de 14 con cielo mayormente nublado y alguna que otra llovizna durante la mañana. Las noticias de cara al inicio de la próxima semana no son muy alentadoras: se vienen un lunes muy inestable en tanto que el martes sería el día de lluvias importantes.

