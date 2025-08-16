16 de agosto de 2025

BM – sábado 16 de agosto

14 minutos atrás Fm Alpha

ACTO CENTRALIZADO EN HOMENAJE AL GRAL. SAN MARTÍN Este domingo 17 de agosto se realizará el Acto Centralizado al recordarse el 175° aniversario del fallecimiento del Gral. Don José de San Martín. La convocatoria será a partir de las 14.30 horas en el busto homenaje al Padre de la Patria ubicado en Plaza Mitre (esquina de Av. San Martín y Avda. Rivadavia). Se extiende la invitación a representantes de diferentes instituciones sociales e intermedias, establecimientos educativos, y a todos los vecinos de nuestra comunidad.

