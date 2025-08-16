Noche de reconocimientos en el Concejo Deliberante

El pasado jueves se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria del mes de agosto en el Honorable Concejo Deliberante de Las Flores. Se rindió homenaje a la Liga de Fútbol de Las Flores por su 90° aniversario celebrado el pasado 6 de junio. La distinción reconoció su compromiso constante y el trabajo desinteresado para fomentar el fútbol como deporte social, cultural, educativo e inclusivo en la ciudad. El acto, realizado en el salón «Oscar Alende», contó con la presencia de representantes de clubes locales como así también instituciones que integraron la Liga en el pasado (como el Centro Universitario Florense y el Club Unión Deportiva de Pardo). En cuanto al orden del día pasó a Comisión Plenaria un Proyecto de Ordenanza del Bloque TXLF sobre creación Escuela Municipal Jóvenes Conductores. «Este proyecto propone brindar información integral gratuita para jóvenes que quieran obtener la licencia de conducir por primera vez. Si bien acordamos que el proyecto va a pasar a Comisión Plenaria creemos que es importante la presencia del Estado en este proceso de formación asegurando intenciones claras de manejo como así también generación de conciencia, solidaridad, y respeto a la hora de conducir un vehículo. Sería un curso teórico práctico y ágil para jóvenes ciudadanos de entre 17 y 30 años que empiecen a adquirir conocimientos para la conducción y que se haga en forma responsable y segura”, afirmó la concejal Cecilia Bugatti. Entre los Proyectos de Resolución, el Bloque Adelante Juntos solicitó la señalización, iluminación y mejoramiento de la Avda. Independencia (sector ingreso a la ciudad) como así también la incorporación al Presupuesto 2026 de la obra pavimentación Avda. Independencia hasta Carramasa y desde Carramasa a Perón. «El año pasado presentamos un Proyecto de Resolución similar y este año lo reiteramos ya que el ingreso y egreso de la ciudad por la Avda. Independencia por ruta 3 está exactamente igual. Es importante que esa zona esté bien iluminada, señalizada y sea un lugar seguro para quienes transitan en sus vehículos», indicó la concejal Emilce Berecochea de Migliavacca (Bloque Adelante Juntos).

