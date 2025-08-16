12-0 Las Leoncitas golearon y están en semifinales

Luego de ganar en el debut 3 a 0 ante Uruguay y 6 a 0 en la segunda jornada ante Canadá, Las Leoncitas cerraron la fase de grupos este vieres 15 de agosto frente a Paraguay, por la tercera y última fecha de los Juegos Panamericanos Junior que está disputándose en Asunción, Paraguay. El encuentro finalizó 12 a 0 para el conjunto que dirige el exleón, Juan Martín «Gato» López.

Argentina, que conformó el grupo A, junto con las paraguayas, Las Cimarroncitas y Canadá, cerró la fase inicial del certamen con puntaje perfecto, 21 goles a favor y cero en contra. Sin duda alguna, un nivel superlativo de Las Leoncitas, que respetan a sus rivales y no levantan el pie del acelerador.

En el primer tiempo, la Selección Argentina se puso en ventaja con un gol de Sol Olalla (4′) y, en una ráfaga de cinco goles en cuatro minutos, estiró el resultado a 5 a 0, gracias a los tantos de Lourdes Pistón (8´), Lara Casas (8´ y 11´) y María Di Santo (9´). Antes del cierre del segundo cuarto, Casas (24´) puso el sexto gol en la crónica del encuentro.

En la segunda mitad, Las Leoncitas marcaron la misma cantidad de goles que en los primeros dos cuartos y las goleadoras fueron: Bárbara Raposo (36´), Sol Guignet (38´), Victoria Falasco (44´), Juana Castellaro (52´), Máxima Duportal (55´) y Lourdes Pistón (59´).

Con este triunfazo, las dirigidas por el «Gato» López enfrentarán a Las Diablas Jr. en las semifinales del certamen, el próximo domingo 17 de agosto, en busca de un lugar en la tan ansiada final.

Fuente: ESPN

