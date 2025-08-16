16 de agosto de 2025

Cooperativa Eléctrica: reunión informativa para futuros delegados

5 horas atrás Fm Alpha

El pasado jueves 14 de agosto se llevó a cabo en la sede del Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda., la reunión informativa destinada a los asociados inscriptos para ser delegados. En un encuentro ameno y participativo, se brindó una charla sobre las funciones que desempeñan los delegados dentro de la estructura cooperativa, así como la importancia de su rol en la representación de los asociados. Además, se compartió la visión y misión del nuevo Consejo de Administración, reafirmando el compromiso con el fortalecimiento institucional, la transparencia y el trabajo conjunto para seguir construyendo una cooperativa sólida y cercana a su comunidad. «Agradecemos a los presentes por su compromiso e invitamos a los asociados a participar de las reuniones informativas», indicó la entidad en un comunicado.

