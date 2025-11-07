7 de noviembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Desafío ECO: «Petroca 81» ya está en Entre Ríos

1 minuto de lectura
25 segundos atrás Fm Alpha

Bajo una copiosa lluvia la delegación de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 arribó esta mañana al autódromo de Concepción del Uruguay que será escenario de la prueba de autos eléctricos construidos por estudiantes de todo el país. Se estima que cerca de un centenar de vehículos serán parte de la doble competencia que se disputará el sábado desde las 16hs. y el domingo desde las 13hs. La carrera podrá verse por el Canal de You Tube de Desafío ECO YPF Río Seguros.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Nueva reunión para definir una Feria de Emprendedores

11 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Feria de las Regiones este fin de semana en la Escuela Dante Alighieri

21 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Comienza el Festival de Música Country en el Parque Plaza Montero

3 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Desafío ECO: «Petroca 81» ya está en Entre Ríos

25 segundos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Nueva reunión para definir una Feria de Emprendedores

11 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Feria de las Regiones este fin de semana en la Escuela Dante Alighieri

21 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Comienza el Festival de Música Country en el Parque Plaza Montero

3 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.