Desafío ECO: «Petroca 81» ya está en Entre Ríos

Bajo una copiosa lluvia la delegación de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 arribó esta mañana al autódromo de Concepción del Uruguay que será escenario de la prueba de autos eléctricos construidos por estudiantes de todo el país. Se estima que cerca de un centenar de vehículos serán parte de la doble competencia que se disputará el sábado desde las 16hs. y el domingo desde las 13hs. La carrera podrá verse por el Canal de You Tube de Desafío ECO YPF Río Seguros.

