Fútbol de inferiores: se juega la décima fecha

(ver programa) Desde las 10hs. se jugará este sábado la sexta fecha de la fase inicial de las divisiones inferiores del fútbol local (Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Reserva y Fútbol Femenino) en diferentes escenarios. En el estadio de Atlético, el local recibirá la visita de El Taladro mientras que en el Polideportivo de Ferro, el albiceleste se enfrentará a El Hollín. Por su parte, en el «Orestes Propato» del CEF Nro. 6, chocarán Barrio Traut-Juventud Deportiva. Finalmente, en cancha de Juventud Unida, jugarán el albirrojo ante Avellaneda únicamente en Sub-9 y Sub-11 ya que los «bichitos colorados» aún no cuentas con el resto de las categorías.

