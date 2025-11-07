7 de noviembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Fútbol de inferiores: se juega la décima fecha

1 minuto de lectura
42 segundos atrás Fm Alpha

(ver programa) Desde las 10hs. se jugará este sábado la sexta fecha de la fase inicial de las divisiones inferiores del fútbol local (Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Reserva y Fútbol Femenino) en diferentes escenarios. En el estadio de Atlético, el local recibirá la visita de El Taladro mientras que en el Polideportivo de Ferro, el albiceleste se enfrentará a El Hollín. Por su parte, en el «Orestes Propato» del CEF Nro. 6, chocarán Barrio Traut-Juventud Deportiva. Finalmente, en cancha de Juventud Unida, jugarán el albirrojo ante Avellaneda únicamente en Sub-9 y Sub-11 ya que los «bichitos colorados» aún no cuentas con el resto de las categorías.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Desafío ECO: «Petroca 81» ya está en Entre Ríos

5 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Nueva reunión para definir una Feria de Emprendedores

5 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Feria de las Regiones este fin de semana en la Escuela Dante Alighieri

5 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Fútbol de inferiores: se juega la décima fecha

42 segundos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Desafío ECO: «Petroca 81» ya está en Entre Ríos

5 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Nueva reunión para definir una Feria de Emprendedores

5 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Feria de las Regiones este fin de semana en la Escuela Dante Alighieri

5 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.