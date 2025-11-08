Planificación de la ciudad…¿hacia donde vamos ? Hablamos con el Arq. Ignacio Chervero

Anoche se dio una gran reunión en el HCD ante el proyecto presentado por el ejecutivo municipal sobre la planificación de la ciudad. A dicha reunión asistieron concejales de distintos bloques, inmobiliarias, colegios de arquitectos y agrimensores donde se tomó conocimiento con más profundidad lo ingresado desde el ejecutivo. Por esto, hablamos con el Arq. Ignacio Chervero en “El Periodístico” del día de la fecha.

“Lo que se está dando en este contexto, es lo siguiente…Por el 2011 se creó el Código de Planeamiento Urbano que es una herramienta muy valiosa que se trabajó junto a la provincia porque aborda temas como la división del suelo. Lo que hacen los municipios es regular sus propias condiciones y provincia verifica que no haya superposición, ni que la ley local sea más permisiva que la provincial. Lo convalida a través de un decreto donde se generó este “manual” muy acertado…Desde mi actividad profesional opino que está muy bien hecho ya que es una herramienta que ordena…” Decía en el inicio.

Agregando: “Es como un hito tener ese plan y lo vienen haciendo a través de muchas ordenanzas que abordan el tema, esto ordena, pero por ahí se superponen y están en el desconocimiento… Ese Código en uno de sus puntos, habla de la revisión cada período de tiempo, son cada cinco años, aunque se debería rever que sea cada 10…Hoy lo que se plantea a través del ejecutivo municipal es ver esa norma del 2011 cómo se ha manifestado y cómo se cristalizó en la ciudad y ver qué se puede modificar, agradecido al ejecutivo ya que ha invitado a los distintos Colegios de Ingenieros. Escuchamos de qué se trata la propuesta del ejecutivo donde los chicos de obras públicas presentaron en detalle, escuchamos, vemos como se comportaría, y surgen algunas charlas…Hay muchos puntos que ameritan más trabajo y profundizar aún más… Una cosa que consideramos que no es menor es que más allá de las particularidades la propuesta que realicé es decir qué tipo de ciudad estamos intentando construir con esta normativa, a dónde queremos ir… La planificación es una herramienta que le da marco al resto de las actividades…Esto marca el camino para los próximos 15 años, hay cosas que se dieron acertadas, y otras que no se dieron como esperábamos…Hay un punto que se trabaja sobre el tránsito, se charló las zonas de la ciudad, zonas urbanas, extraurbanas, residenciales que permiten realizar determinadas construcciones y usos…ejemplo, un tema en aquel momento que se manifestó en esa ordenanza, pero la evolución de la ciudad no hizo que se cristalizara, fue todo el corredor de la Avda. Acides Seguí, se había planificado extender bastante un tramo de zonificación industrial por la fabricas que había, pero en dicho momento se proyectaba el SIP evolucionó mucho pero no así ese sector que antes mencioné…”

Por el lado de los parajes, dijo: “Una de las modificaciones que se propone es generar en los parajes rurales anillos de transición como en la ciudad, sino se termina una calle… generar calles suburbanas y genera crecimiento con casas quintas, terrenos más grandes. Creo que el concepto general es abordar y pensar en la globalidad de la ciudad, qué pretendemos y qué problemas estamos teniendo, hacerlo de una manera con un procedimiento…”

Sobre la posibilidad de plantear un plebiscito, dijo: “Es bastante complejo trabajar en un plebiscito, la consulta popular debería ser en encontrar los problemas que tiene cada vecino y ver cómo se manifiestan y no preguntar qué es lo que habría que hacer según su opinión, se trata de encontrar la problemática y encontrar los mecanismos para esos propósitos. Ayer muchos se dieron cuenta que el tema es muy amplio porque cada una de esas modificaciones impactan. Si la ciudad crece para determinado sector, hay que planificar en ese sentido, unas cosas que se materializó es el sector de consorcios atrás de Plaza Sol y eso genera una dinámica…” Afirmaba.

