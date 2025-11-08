El Petroca paso la verificación y está listo para el desafío YPF en Entre Ríos

El vehículo eléctrico armado en la Técnica de Las Flores para dicho desafío ya esta listo para las primeras competencias hoy sábado y la gran final del domingo en Concepción del Uruguay Entre Ríos.

En contacto con distintos miembros de la ETI, nos comunicamos con Carlos Dragui Peirano, donde realizó un espontaneo reportaje a Cristian LLul, profesor a cargo del proyecto.

“Hoy estamos con todas las energías va a ser el primer día de competencia, la primera competencia se llama Set up Challenger que es ir esquivando conos y frenado en un lugar específico, sale un auto cada 10 segundo, eso es por tiempo. Después hay una octavo de milla que son picadas de doscientos metros, y el ganador va quedando, se repiten las series hasta que quedan 3 y sale el ganador. Al finalizar el sábado, será la clasificación para el día de mañana, la de larga de permanencia…” Contaba.

