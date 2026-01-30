30 de enero de 2026

«Desquiciados de la Luna» y nuevos desafíos para el 2026

El Centro Murga ya se prepara para un mes de febrero -carnaval- con muchas presentaciones en la ciudad y alrededores. «El 2025 fue un año positivo porque pudimos visibilizar nuestro trabajo a nivel local y también a nivel nacional a través de nuestra presencia en el 20mo. Encuentro Nacional de Murgas en Bahía Blanca, por ejemplo. Para muchos fue una experiencia con mucha emoción porque fue de alguna manera recordar los primeros encuentros hace ya algunos años», explicó el Prof. Fabián Pallero, coordinador de la murga florense. «Esa visita que hicimos a Bahía nos convenció que teníamos que volver a nuestros orígenes y por eso este año nosotros seremos anfitriones del Encuentro Nacional. Será el fin de semana largo del 3 y 4 de abril y para eso estamos trabajando fuerte. Por lo pronto nos pueden seguir en las redes sociales porque estamos promocionando para recaudar fondos una venta de pizzas el 7 de febrero. Nosotros las llamamos las Prelistas Murgueras».

