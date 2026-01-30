Intendente Blanstein: «Mi forma de trabajo va en el ADN que tengo. Exijo y hago exigir»

El intendente Fabián Blanstein compartió un encuentro con los medios de Comunicación de la ciudad en el cual transmitió un mensaje a la comunidad sobre las acciones que se vienen desarrollando y las que se llevarán adelante en la gestión municipal, ahora con su representación. Señaló que, desde el lunes, día que asumió en esta etapa, ha realizado reuniones con las áreas que componen el municipio donde se trataron diferentes ejes con todos los equipos; fundamentalmente sobre el presupuesto aprobado avalado por el Concejo Deliberante para este ejercicio que alcanza los 26.000 millones de pesos y la importancia de la optimización de todos los recursos. Aquí, sus principales conceptos:

“Esta nueva gestión es la continuidad de lo que viene haciendo Alberto. Ya estamos teniendo reuniones en el municipio con cada área con un presupuesto que defendimos en el HCD en el marco de una situación de emergencia económica compleja. Se habló sobre la optimización de los recursos humanos y la función de todos en cuanto al manejo de ese presupuesto”.

“Mi forma de trabajo en equipo va en el ADN que tengo…le daré la responsabilidad a cada secretario de manejarse con el presupuesto que se irá desglosando en cada área municipal. Esto es muy importante por el trabajo que viene realizando el equipo de modernización. Tenemos un sistema RAFAM que se puede ver en tiempo real. Cada secretario lo tendrá previa capacitación”.

“No habrá por el momento cambios en el gabinete, sólo en algunas funciones específicas….como siempre lo hice en cada lugar que participé exijo y hago exigir. Tenemos que estar todos al 100% en beneficio de cada área y a disposición de cada vecino florense. En esa instancia y tal como estaba previsto en el presupuesto junto a los recursos por coparticipación y tasas, los trabajadores municipales en enero tendrán una suba del 5% en enero y un 15% durante el año. Veremos si ese 15% se puede transformar en algo más en este contexto de difícil recesión”.

“En una primera etapa que se trabajó de re categorización hay 270 de nuevos pases a planta que están ejecutados y que tendrán su beneficio en enero. Como saben me tocó intervenir en algunos interinatos. Alberto culminó esa primera parte y yo seguiré en la segunda. Esa re categorización es en base al trabajo, seriedad y compromiso de quienes evalúan al trabajador mereciendo pasar otra escala. Es saludable que el municipio pueda anunciar que 270 personas se benefician con esa acción. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande entre los recursos que recibimos y los gastos que se van generando. Miraremos con lupa todo para que el municipio pueda seguir desarrollándose”.

“Entendemos que en los últimos 15 días tuvimos algunos inconvenientes con el tema malezas y residuos y que, bueno, el municipio quizá no llegó en tiempo y forma a realizarlo por diversos inconvenientes…se pudo recomponer la situación con un esquema importante con una escalada grande de trabajo. Todavía hay que seguir trabajando en esta acción por eso reconozco y felicito a todos los trabajadores que están llevando adelante su labor para tratar de revertir esta situación”.

“Resalto también el trabajo de Bomberos que acuden seguido a la Planta y a esos trabajadores municipales que estuvieron ahí para tratar de salvar esas situaciones de quemado. No sé si habrá alguna intención de quemar eso o la reserva natural o la laguna La Blanca. Los incendios que se producen por la naturaleza está bien pero cuando interviene el vecino es un delito”.

“También en el HCD trabajamos mucho por el tema de motos conflictivas. Tenemos una población que debe ser respetada. Nos tenemos que organizar en la convivencia ciudadana”.

“Seis años estuve en el HCD y vengo acá a tratar de seguir ordenando el municipio e insistiendo por la buena convivencia ciudadana..nos tenemos que apegar a las normas y reglas. Pido que no se tiren los residuos en los bulevares como así también pido que los dueños de baldíos o propiedades que están medio abandonadas que los puedan limpiar. Hay problemas con muchas enfermedades con roedores y eso debemos cambiarlo”.

“A Alberto lo reconocerá la historia porque fue quien refundó la ciudad y la puso de pie. Se pavimentaron muchas avenidas y se trabajó para que los vecinos cuenten con todos los servicios públicos. Se está comenzando con las cloacas en Barrio Traut. Tenemos esta ciudad hoy y a mí me toca en este reemplazo tratando de seguir ordenando”.

“Tenemos un problema estructural -más allá de un proyecto importante con la planta de residuos que está en carpeta- que quiero tratar de solucionarlos con mi equipo. En el tema de residuos sólidos por ejemplo porque visité la planta y es impresionante el trabajo que hacen allí…produce desazón ver cómo se elevó el rechazo que hubo ahí y no hay celda que lo contenga. Eso junto con el proyecto Ecoparque pero mientras tanto vamos a resolver qué vamos a hacer con el rechazo…son 25 toneladas diarias de residuos que van ahí y se recupera el 20% de eso. Tomamos la decisión de comunicarnos y tratar de solucionar el tema con el CEAMSE… hablamos con ellos y con el RECICOM para que en breve ese rechazo llevarlo allí para que ese lugar a cielo abierto y que viene en altura pueda ser rellenado con tierra y parquizado…”

“Hablamos con un biólogo que estuvo de visita y se enteró de esta situación y quiere poner una de las plantas aquí…tiene que ver con los residuos sólidos orgánicos mezclados con insectos que salen un producto y está siendo evaluado. Monte ya firmó convenio. Desde allí nos mandaron para realizar la posibilidad de llevar todo el rechazo a Ezeiza. Es una situación compleja y difícil pero necesita una decisión”.

“Un tema importante es que hay tres empresas que están potenciando en el nuevo lugar del SIP…se unió el Parque viejo o ya construido y el nuevo y se están instalando empresas importantes que podrán dar trabajo genuino y ojalá vengan muchas más. En ese marco nos ocupa y preocupa la pérdida de trabajo como fue por ejemplo Coopershoes que pasó de 300 a 60 y pico de operarios y eso produjo un impacto en lo mental… muchos se reinventaron mediante emprendimientos. Instruimos a funcionarios para que salgan y visiten los comercios y empresas que tenemos y nos relacionemos para ver cómo paliar la situación con un programa provincial que haya”:

“Tenemos por delante la entrega de 110 viviendas, 72 en la Independencia con un 95% de desarrollo y las 38 viviendas en Vidal que seguramente estén antes que esas 72 y dentro de poco enviaremos la ordenanza para saber cómo será la reglamentación para la aprobación de los adjudicatarios. Se hará un sorteo público para los postulantes y ya hay un porcentaje de esas casas reservado para empleados municipales, bomberos, salud, vecinos en emergencia social, grupos de familias con discapacidad, adultos mayores, se va a enviar un trabajo enorme”.

“Necesitamos gente positiva y que quiera lo mejor para la ciudad, con críticas constructivas. La vida me enseñó a levantarme a pesar de todo y hoy estoy acá hasta diciembre 2027 y pondré lo mejor de mí”.

“No me influye para nada que esto sea una licencia, me parece correcto que Alberto presente una licencia para qué el pueda resolver problemáticas de la provincia por lo que fue convocado. Alberto hará otro tipo de cosas para la provincia, no es que sale y listo…yo estoy conforme y con decisiones propias. No es porque saca la licencia que el desconfía de mi función…y yo de mi parte no voy a sostener a alguien que no trabaje con compromiso y seriedad en el cargo que ocupa”.