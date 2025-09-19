19 de septiembre de 2025

Día del Estudiante: la Promo 2025 celebra este domingo en el CEF Nro. 6

2 horas atrás Fm Alpha

Este domingo 21 de septiembre a las 19hs. en el estadio del CEF Nro. 6 se realizará una nueva edición del Encuentro de Promos nivel secundario. En el día de la llegada de la primavera, una importante cantidad de egresados de nuestra ciudad se darán cita en el predio de Avda. San Martín y Bdo. de Irigoyen con sus atuendos. La música y las coreos animarán la jornada que promete mostrar la espectacularidad de siempre. Participarán del encuentro jóvenes estudiantes de todos los establecimientos educativos florenses por lo que se espera que una gran concurrencia acompañe el esperado momento. Los organizadores confirmaron que, además de ocupar las tribunas, el público (deberá ingresar por Avda. Carmen y Bdo. de Irigoyen) podrá ingresar al predio con su silla o reposera. La realización programó la apertura del predio para las 18hs. mientras que a las 19hs. comenzarán las actividades.

