Mauro Villaverde: «Con Pirulo la gente se divierte y la pasa bien»

Los humoristas Mauro Villaverde y Gerardo Coniglio hablaron con la 91.5 a horas de su función debut con «El Auténtico Pirulo» en el Teatro Español de nuestra ciudad (sábado 21hs.). «Acá estamos viajando desde nuestra Córdoba natal hacia la provincia de Buenos Aires. Actuamos primero en Cañuelas y desde allí derechito para Las Flores», contó Mauro, el ventrílocuo que le da vida a «Pirulo». El éxito llegó en tiempo de pandemia y a través de vivos que Villaverde, Coniglio y el muñeco compartían en las redes sociales. «Con Pirulo la gente se divierte y la pasa bien. Y en esta linda etapa de salir de Córdoba y conocer nuevos lugares nos entusiasma muchísimo. Por eso va a ser muy lindo llegar a Cañuelas y Las Flores y divertirnos mutuamente», expresó Coniglio.

