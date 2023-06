Día del Trabajador Estatal: ATE Las Flores convocó al paro de auxiliares y se resienten las clases este martes

La Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) finalmente convocó a un paro de auxiliares para este martes, cuando rige un asueto administrativo para el resto de los trabajadores nucleados en la Ley 10.430, y peligran las clases en las escuelas públicas bonaerenses. “27 de junio. Es mi día. Es día no laborable. YO PARO”. Así dice el anuncio con el que ATE resolvió ir en contra de la decisión de las autoridades educativas bonaerenses y convoca a los auxiliares de las escuelas a no ir a trabajar el martes. Es que el gremio había reclamado al Gobierno de Axel Kicillof que no volviera a excluir a los auxiliares del Día del Trabajador Estatal que se celebra el 27 de junio. El año pasado, la Dirección General de Cultura y Educación había emitido una resolución firmada por Alberto Sileoni en la que exceptuaba del asueto a los auxiliares con el objetivo de que las escuelas permanecieran abiertas y no perder días de clases. En aquella oportunidad, ATE convocó a un paro y, este año, ante la misma situación, resolvió que avanzará con la misma medida de fuerza. En nuestra ciudad, la 91.5 consultó a varios directivos y confirmaron que habrá una adhesión importante de auxiliares.

