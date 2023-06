Diego Barragán: «Dejamos el corazón y nunca nos entregamos»

El autor del agónico empate ante Plaza España (25 de Mayo) por el Pre-Federal habló con la 91.5 luego de la clasificación a la segunda ronda. «Fue complicado porque sabíamos que ellos estaban medio obligados a ganar y se nos iban a venir. En el segundo tiempo cuando nos dieron vuelta el partido nos bajoneamos bastante pero no nos entregamos y fuimos a buscarlo con el corazón», apuntó el delantero. Sobre la última jugada que posibilitó el 2-2 final, Barragán dijo que «había tenido una antes y el arquero me la tapó bien. En esta vi justo el hueco y pude definir. Fue una gran alegría». Finalmente, el «Ruso» dijo que «ahora hay que cambiar el chip porque el domingo se viene El Potrero y no hay nada definido».

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram