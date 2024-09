Diego Gómez, el más veloz del 1er. «Corre por tu meta»: «Ganar la primera edición de esta carrera inclusiva me pone muy feliz»

El corredor saladillense se quedó con el primer puesto en categoría Caballeros 10K del exitoso evento que se desarrolló este domingo por calles de nuestra ciudad. Luego de su triunfo, habló con FM Alpha. «Muy contento porque se dio la victoria en una carrera muy linda. Pasando la primera mitad salí a buscar al que iba primero porque venía un poco atrás ayudando a mi compañero de equipo. Me sentí con fuerzas para ir a buscar la punta y lo pude conseguir por suerte». Gómez expresó que «es la primera vez que corro en Las Flores y me sentí muy a gusto. Mi base son las carreras de pista que hice durante casi 25 años hasta que ya de grande con 42 años me dedico a las carreras más de largo aliento». Sobre la 1ra. edición de la competencia florense, el corredor de la vecina ciudad manifestó que «en los últimos metros venía pensando en que iba a quedar en la historia porque se trataba de la primera edición de este evento solidario e inclusivo».

