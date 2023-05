Diego Santilli en Las Flores: «Hay que recuperar la educación como único factor de crecimiento»

Tal cual lo anunciado llegó este viernes por la mañana a nuestra ciudad el actual diputado nacional y pre-candidato a gobernador bonaerense del PRO. Luego de una recorrida por diversos sectores de la ciudad (Planta de Tratamiento de Residuos, empresa Lácteos «La Delfina», etc.) y acompañado por el concejal y candidato a intendente Federico Dorronsoro (UCR), Santilli brindó una conferencia de prensa en un reconocido bar céntrico. «Contento de estar acá en Las Flores y conforme con el recorrido que hemos hecho junto con Federico y su equipo». Consultado por la 91.5 sobre los ejes de su campaña, el ex vicejefe de gobierno porteño sostuvo que «hay que recuperar la educación como único factor de desarrollo y crecimiento de un país. La escuela no debe ser un lugar donde se contenga y se adoctrine. La contención es una parte importante pero no lo esencial. Lo importante es el aprendizaje para un oportunidad laboral a futuro que es lo que requiere nuestra provincia». Haciendo un análisis de la situación en el principal distrito del país y sus recorridas por las distintas ciudades del interior bonaerense, el pre-candidato a gobernador dijo que «la provincia de Buenos Aires es el distrito productivo por excelencia. Para que tomemos dimensión de lo que estamos hablando, fíjense, hay un 36% de las exportaciones de nuestro país, un tercio de la superficie sembrada 37% del Producto Bruto Argentino, 40% de las cabezas de ganado, 50% de la producción industrial, 60% de automotriz y 70% de industria alimenticia».

